В Минске задержали плюнувшего в лицо журналисту мужчину
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали жителя Минска, который плюнул в лицо журналисту государственной Белтелерадиокомпании в ходе протестной акции 25 октября, сообщило в пятницу белорусское МВД.
Инцидент произошел 25 октября во время съемки несанкционированной акции протеста. Один из ее участников внезапно подошел к журналисту Александру Хоровцу, плюнул ему в лицо, после чего скрылся в толпе.
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"Сыщики установили личность мужчины: при задержании 34-летний житель столицы оказал активное сопротивление. В последующем он признал, что совершил глупость, и извинился", - информировала пресс-служба белорусского МВД в своем Telegram-канале.
На мужчину были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В ведомстве также сообщили, что ранее правонарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие в отношении сотрудника милиции, хулиганство, умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, грабеж.
"Также за плечами мужчины 29 протоколов за нахождение в общественном месте в пьяном виде, мелкое хулиганство, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, нанесение побоев, участие в несанкционированном мероприятии и неповиновение милиционерам", - информировали в МВД Белоруссии.
На протяжении последних нескольких месяцев по воскресеньям в Минске и других городах Белоруссии проходят крупные несанкционированные акции сторонников оппозиции.