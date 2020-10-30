https://ria.ru/20201030/plyunul-1582306453.html

В Минске задержали плюнувшего в лицо журналисту мужчину

В Минске задержали плюнувшего в лицо журналисту мужчину

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали жителя Минска, который плюнул в лицо журналисту государственной Белтелерадиокомпании в ходе... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:05

2020-10-30T16:05

2020-10-30T16:05

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали жителя Минска, который плюнул в лицо журналисту государственной Белтелерадиокомпании в ходе протестной акции 25 октября, сообщило в пятницу белорусское МВД.Инцидент произошел 25 октября во время съемки несанкционированной акции протеста. Один из ее участников внезапно подошел к журналисту Александру Хоровцу, плюнул ему в лицо, после чего скрылся в толпе.На мужчину были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В ведомстве также сообщили, что ранее правонарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие в отношении сотрудника милиции, хулиганство, умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, грабеж.На протяжении последних нескольких месяцев по воскресеньям в Минске и других городах Белоруссии проходят крупные несанкционированные акции сторонников оппозиции.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201030/protesty-1582260402.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире