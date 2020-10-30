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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/plyunul-1582306453.html
В Минске задержали плюнувшего в лицо журналисту мужчину
В Минске задержали плюнувшего в лицо журналисту мужчину
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали жителя Минска, который плюнул в лицо журналисту государственной Белтелерадиокомпании в ходе... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:05
2020-10-30T16:05
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали жителя Минска, который плюнул в лицо журналисту государственной Белтелерадиокомпании в ходе протестной акции 25 октября, сообщило в пятницу белорусское МВД.Инцидент произошел 25 октября во время съемки несанкционированной акции протеста. Один из ее участников внезапно подошел к журналисту Александру Хоровцу, плюнул ему в лицо, после чего скрылся в толпе.На мужчину были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В ведомстве также сообщили, что ранее правонарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие в отношении сотрудника милиции, хулиганство, умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, грабеж.На протяжении последних нескольких месяцев по воскресеньям в Минске и других городах Белоруссии проходят крупные несанкционированные акции сторонников оппозиции.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали плюнувшего в лицо журналисту мужчину

16:05 30.10.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали жителя Минска, который плюнул в лицо журналисту государственной Белтелерадиокомпании в ходе протестной акции 25 октября, сообщило в пятницу белорусское МВД.
Инцидент произошел 25 октября во время съемки несанкционированной акции протеста. Один из ее участников внезапно подошел к журналисту Александру Хоровцу, плюнул ему в лицо, после чего скрылся в толпе.
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"Сыщики установили личность мужчины: при задержании 34-летний житель столицы оказал активное сопротивление. В последующем он признал, что совершил глупость, и извинился", - информировала пресс-служба белорусского МВД в своем Telegram-канале.

На мужчину были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В ведомстве также сообщили, что ранее правонарушитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие в отношении сотрудника милиции, хулиганство, умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, грабеж.
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"Также за плечами мужчины 29 протоколов за нахождение в общественном месте в пьяном виде, мелкое хулиганство, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, нанесение побоев, участие в несанкционированном мероприятии и неповиновение милиционерам", - информировали в МВД Белоруссии.

На протяжении последних нескольких месяцев по воскресеньям в Минске и других городах Белоруссии проходят крупные несанкционированные акции сторонников оппозиции.
 
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