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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201030/pandemiya-1582288631.html
Инвестор оценил масштаб экономического кризиса в условиях пандемии
Инвестор оценил масштаб экономического кризиса в условиях пандемии
Кризисная реакция в мире на пандемию оказалась хуже нее самой, полагает известный международный инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:42
2020-10-30T14:46
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
брендан роджерс
джим роджерс
втб капитал
mcdonald's corporation
япония
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Кризисная реакция в мире на пандемию оказалась хуже нее самой, полагает известный международный инвестор Джим Роджерс.Он отметил, что правительства и центробанки запустили печатный станок, и он работал постоянно. "В настоящий момент это совсем неплохо, сейчас, конечно, всем нравится тратить средства, но в долгосрочной перспективе, я уверен, будут проблемы", - сказал Роджерс.Это объясняется тем, что многие страны превращаются в должников, считает инвестор. "Через 3-4 года люди будут просыпаться и думать: "Постойте, откуда взялся такой долг, кто будет его платить?" Посмотрите на Японию, что там происходит. Невероятно, то же самое в США: долг растет невероятными темпами. Мы наблюдаем ситуацию, аналогов которой я не вижу. Да были кризисы в 90-е, до 90-х были кризисы, но никогда столько денег не тратили никогда столько денег не занимали. В долгосрочной перспективе это создаст нам очень серьезные проблемы", - считает Роджерс.В этом контексте определение пузыря справедливо для американского рынка облигаций, японского, европейского, считает инвестор. "Если мы говорим о 2021 годе, то акции всегда достаточно интересный актив, но я бы не покупал акции США, так как и там пузырь. Я бы сказал, что серебро очень интересный актив. Товарные активы демонстрируют очень интересные показатели, например сахар, … присмотритесь", - посоветовал Роджерс, рассуждая об инвестиционных идеях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, брендан роджерс, джим роджерс, втб капитал, mcdonald's corporation, япония, сша, экономика

Инвестор оценил масштаб экономического кризиса в условиях пандемии

14:42 30.10.2020 (обновлено: 14:46 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Beeland Interests Inc. Джим Роджерс на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Председатель Beeland Interests Inc. Джим Роджерс на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017 - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Кризисная реакция в мире на пандемию оказалась хуже нее самой, полагает известный международный инвестор Джим Роджерс.
"Я видел много кризисов в свои дни. Наверное, это самый худший кризис, который я видел в своей жизни, потому что всё обрушилось. И политики, и СМИ отреагировали чрезмерно эмоционально на ситуацию. Все начали закрываться. Раньше у нас пандемии случались, но McDonald's никто не закрывал, не прекращались полеты. К сожалению, я думаю, мы очень скоро поймем, что реакция стала хуже самой пандемии", - сказал Роджерс в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Он отметил, что правительства и центробанки запустили печатный станок, и он работал постоянно. "В настоящий момент это совсем неплохо, сейчас, конечно, всем нравится тратить средства, но в долгосрочной перспективе, я уверен, будут проблемы", - сказал Роджерс.
Это объясняется тем, что многие страны превращаются в должников, считает инвестор. "Через 3-4 года люди будут просыпаться и думать: "Постойте, откуда взялся такой долг, кто будет его платить?" Посмотрите на Японию, что там происходит. Невероятно, то же самое в США: долг растет невероятными темпами. Мы наблюдаем ситуацию, аналогов которой я не вижу. Да были кризисы в 90-е, до 90-х были кризисы, но никогда столько денег не тратили никогда столько денег не занимали. В долгосрочной перспективе это создаст нам очень серьезные проблемы", - считает Роджерс.
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В этом контексте определение пузыря справедливо для американского рынка облигаций, японского, европейского, считает инвестор. "Если мы говорим о 2021 годе, то акции всегда достаточно интересный актив, но я бы не покупал акции США, так как и там пузырь. Я бы сказал, что серебро очень интересный актив. Товарные активы демонстрируют очень интересные показатели, например сахар, … присмотритесь", - посоветовал Роджерс, рассуждая об инвестиционных идеях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Брендан РоджерсДжим РоджерсВТБ КапиталMcDonald's CorporationЯпонияСШАЭкономика
 
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