https://ria.ru/20201030/pandemiya-1582288631.html

Инвестор оценил масштаб экономического кризиса в условиях пандемии

Инвестор оценил масштаб экономического кризиса в условиях пандемии

Кризисная реакция в мире на пандемию оказалась хуже нее самой, полагает известный международный инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:42

2020-10-30T14:42

2020-10-30T14:46

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Кризисная реакция в мире на пандемию оказалась хуже нее самой, полагает известный международный инвестор Джим Роджерс.Он отметил, что правительства и центробанки запустили печатный станок, и он работал постоянно. "В настоящий момент это совсем неплохо, сейчас, конечно, всем нравится тратить средства, но в долгосрочной перспективе, я уверен, будут проблемы", - сказал Роджерс.Это объясняется тем, что многие страны превращаются в должников, считает инвестор. "Через 3-4 года люди будут просыпаться и думать: "Постойте, откуда взялся такой долг, кто будет его платить?" Посмотрите на Японию, что там происходит. Невероятно, то же самое в США: долг растет невероятными темпами. Мы наблюдаем ситуацию, аналогов которой я не вижу. Да были кризисы в 90-е, до 90-х были кризисы, но никогда столько денег не тратили никогда столько денег не занимали. В долгосрочной перспективе это создаст нам очень серьезные проблемы", - считает Роджерс.В этом контексте определение пузыря справедливо для американского рынка облигаций, японского, европейского, считает инвестор. "Если мы говорим о 2021 годе, то акции всегда достаточно интересный актив, но я бы не покупал акции США, так как и там пузырь. Я бы сказал, что серебро очень интересный актив. Товарные активы демонстрируют очень интересные показатели, например сахар, … присмотритесь", - посоветовал Роджерс, рассуждая об инвестиционных идеях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201012/geyts-1579335745.html

япония

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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