Глава КС Украины заявил, что не собирается уходить в отставку
14:54 30.10.2020 (обновлено: 15:21 30.10.2020)
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не намерен уходить в отставку после того, как станет известно решение по антикоррупционной реформе, так как претензии были озвучены ко всему составу суда, а не ему лично.
В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Тупицкий заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
28 октября, 08:00Украина продемонстрировала невероятный уровень незалежности
"Такого требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал. Если такое есть, то оно (требование - ред) должно быть мотивировано, чтобы я разобрался, и суд (подтвердил - ред.), что проблема во мне, тогда мы это решим объективно на специальном заседании Конституционного суда Украины", - заявил Тупицкий на брифинге в пятницу, трансляцию вели украинские телеканалы.
Он отметил, что не намерен уходить в отставку по требованию кого-либо.
"Речь идет об отмене всего состава Конституционного суда, поэтому пока такой вопрос не возникал. Если будет такой ультиматум, я вас приглашу и мы обсудим, что я делаю не так. А по требованию того или иного лица, принеся клятву народу Украины, я не собираюсь это делать", - сказал Тупицкий.
1 сентября, 08:00Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Согласно закону, решение об отставке судьи принимается Конституционным судом на специальном голосовании.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование имущества. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и не соблюдающим интересы страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.