https://ria.ru/20201030/otstavka-1582291873.html

Глава КС Украины заявил, что не собирается уходить в отставку

Глава КС Украины заявил, что не собирается уходить в отставку

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не намерен уходить в отставку после того, как станет известно решение по антикоррупционной... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:54

2020-10-30T14:54

2020-10-30T15:21

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не намерен уходить в отставку после того, как станет известно решение по антикоррупционной реформе, так как претензии были озвучены ко всему составу суда, а не ему лично.В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Тупицкий заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.Он отметил, что не намерен уходить в отставку по требованию кого-либо.Согласно закону, решение об отставке судьи принимается Конституционным судом на специальном голосовании.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование имущества. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и не соблюдающим интересы страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире