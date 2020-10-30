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В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России
В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России
Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:01
2020-10-30T02:01
гиперзвуковое оружие россии
россия
вооруженные силы сша
norad
министерство обороны сша
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сша
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM).Выступая на саммите по гиперзвуковому оружию в Вашингтоне, Ванхерк напомнил, что Россия и КНР разрабатывают гиперзвуковое оружие, причем российская межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже поставлена на вооружение.Он заявил, что ядерная триада остается основой обороны, но нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий, предупредил командующий NORAD.Оборона от гиперзвукового оружия при этом не требует принципиально новых технологий, существующих достаточно, сказал он.Командующий NORAD заявил, что Пентагон "идет в правильном направлении", разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.Он напомнил, что Агентство ракетной обороны и Космические силы США разрабатывают спутники космического базирования для отслеживания гиперзвукового оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/oruzhie-1581063258.html
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гиперзвуковое оружие россии, россия, вооруженные силы сша, norad, министерство обороны сша, китай, вашингтон (город), сша, в мире

В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России

02:01 30.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM).
Выступая на саммите по гиперзвуковому оружию в Вашингтоне, Ванхерк напомнил, что Россия и КНР разрабатывают гиперзвуковое оружие, причем российская межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже поставлена на вооружение.
"Оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала... Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны (США)", - цитирует генерала пресс-служба Пентагона.
Он заявил, что ядерная триада остается основой обороны, но нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий, предупредил командующий NORAD.
Оборона от гиперзвукового оружия при этом не требует принципиально новых технологий, существующих достаточно, сказал он.
Командующий NORAD заявил, что Пентагон "идет в правильном направлении", разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.
Он напомнил, что Агентство ракетной обороны и Космические силы США разрабатывают спутники космического базирования для отслеживания гиперзвукового оружия.
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