https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582200842.html

В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России

В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России

Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T02:01

2020-10-30T02:01

2020-10-30T02:01

гиперзвуковое оружие россии

россия

вооруженные силы сша

norad

министерство обороны сша

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM).Выступая на саммите по гиперзвуковому оружию в Вашингтоне, Ванхерк напомнил, что Россия и КНР разрабатывают гиперзвуковое оружие, причем российская межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже поставлена на вооружение.Он заявил, что ядерная триада остается основой обороны, но нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий, предупредил командующий NORAD.Оборона от гиперзвукового оружия при этом не требует принципиально новых технологий, существующих достаточно, сказал он.Командующий NORAD заявил, что Пентагон "идет в правильном направлении", разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.Он напомнил, что Агентство ракетной обороны и Космические силы США разрабатывают спутники космического базирования для отслеживания гиперзвукового оружия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/oruzhie-1581063258.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гиперзвуковое оружие россии, россия, вооруженные силы сша, norad, министерство обороны сша, китай, вашингтон (город), сша, в мире