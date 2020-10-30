https://ria.ru/20201030/oruzhie-1582200842.html
В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России
В Пентагоне оценили угрозу гиперзвукового оружия России
Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T02:01
2020-10-30T02:01
2020-10-30T02:01
гиперзвуковое оружие россии
россия
вооруженные силы сша
norad
министерство обороны сша
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1400x0_80_0_0_2d2d24b1b52442815679200f532d7435.jpg
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM).Выступая на саммите по гиперзвуковому оружию в Вашингтоне, Ванхерк напомнил, что Россия и КНР разрабатывают гиперзвуковое оружие, причем российская межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже поставлена на вооружение.Он заявил, что ядерная триада остается основой обороны, но нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий, предупредил командующий NORAD.Оборона от гиперзвукового оружия при этом не требует принципиально новых технологий, существующих достаточно, сказал он.Командующий NORAD заявил, что Пентагон "идет в правильном направлении", разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.Он напомнил, что Агентство ракетной обороны и Космические силы США разрабатывают спутники космического базирования для отслеживания гиперзвукового оружия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/oruzhie-1581063258.html
россия
китай
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1400x0_80_0_0_f5110230146a0eec215c5f82bc71184f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гиперзвуковое оружие россии, россия, вооруженные силы сша, norad, министерство обороны сша, китай, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Гиперзвуковое оружие стран-соперников, включая Россию, бросает вызов системам раннего предупреждения США, заявил генерал ВВС Глен Ванхерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM).
Выступая на саммите по гиперзвуковому оружию в Вашингтоне, Ванхерк напомнил, что Россия и КНР разрабатывают гиперзвуковое оружие, причем российская межконтинентальная баллистическая ракета "Авангард" уже поставлена на вооружение.
"Оборона от гиперзвукового оружия не идет в ногу с продвижением оборонного потенциала... Гиперзвуковое оружие противников с потенциалом независимого маневрирования бросают вызов прежним версиям систем раннего предупреждения министерства обороны (США)", - цитирует генерала пресс-служба Пентагона.
Он заявил, что ядерная триада остается основой обороны, но нужно думать не только о возмездии, сколько о воспрепятствовании доступа противника к театру боевых действий, предупредил командующий NORAD.
Оборона от гиперзвукового оружия при этом не требует принципиально новых технологий, существующих достаточно, сказал он.
Командующий NORAD заявил, что Пентагон "идет в правильном направлении", разрабатывая загоризонтные радары и сенсоры, в том числе и в космосе, работающие с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.
Он напомнил, что Агентство ракетной обороны и Космические силы США разрабатывают спутники космического базирования для отслеживания гиперзвукового оружия.