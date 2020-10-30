https://ria.ru/20201030/oppozitsiya-1582386804.html

Лукашенко назвал создание новой структуры оппозиции борьбой за гранты

Лукашенко назвал создание новой структуры оппозиции борьбой за гранты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди оппозиционных лидеров начался раздрай, и они начали "клепать" "правительства в изгнании" в борьбе за... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:33

2020-10-30T22:33

2020-10-30T22:46

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди оппозиционных лидеров начался раздрай, и они начали "клепать" "правительства в изгнании" в борьбе за гранты.Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, выехавший в Польшу, объявил о создании Национального антикризисного управления (НАУ), которое будет призвано решать возникающие перед страной задачи в случае ухода Лукашенко. Ранее по инициативе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая после выборов выехала в Литву, был создан координационный совет (КС), это стало основанием для возбуждения в Белоруссии дела по уголовной статье о призывах к захвату власти. Как пояснил Латушко, в то время как КС предназначен для переговорных процессов, НАУ "будет органом, обеспечивающим достижение целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам"."Создали уже народное антикризисное управление... Но есть Координационный совет (оппозиции - ред.). Нет, управление ещё. А почему? Раздрай начался. И после этого ещё Цепкало (экс-претендент на президентский пост Валерий Цепкало, также находящийся за пределами Белоруссии - ред.) создаст что-то", - сказал Лукашенко в Минске во время встречи с коллективом МВД. Фрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе президента telegram-канал "Пул первого".По словам белорусского президента, оппозиционным лидерам "не хватает портфелей", и они "начали клепать правительства в изгнании". "Для чего? Финансирование. Гранты же будут давать под организации", - заявил Лукашенко."У них пошёл там раздрай, борьба за гранты. Не надо им ничего хорошего в Беларуси. Им надо это наскрести и поделить, как это было всегда, вот они и начинают создавать эти структуры", - отметил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире