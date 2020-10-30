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https://ria.ru/20201030/omsk-1582209934.html
Омский минздрав опроверг данные о новых моргах для умерших от COVID-19
Омский минздрав опроверг данные о новых моргах для умерших от COVID-19
Данные об увеличении количества моргов для омичей, умерших от коронавируса, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в минздраве Омской области. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:11
2020-10-30T08:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омская область
омск
общество
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ОМСК, 30 окт - РИА Новости. Данные об увеличении количества моргов для омичей, умерших от коронавируса, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в минздраве Омской области.Информация о появлении трёх новых моргов в Омске появилась в местных Telegram-каналах ночью в четверг, 29 октября."Если медучреждение начинает принимать ковидных больных, то и в морге при этом отделении должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Эти меры позволят оптимизировать маршрутизацию для родственников усопших: им не придется перемещаться из больницы в больницу, сократится срок выдачи тел и документов", - рассказали журналистам позднее в пресс-службе областного правительства.Патологоанатомы - редкая медицинская специальность, поэтому важно, чтобы эти специалисты могли работать в нормальных условиях и как можно реже болели, добавили в правительстве.Два дня назад минздрав Омской области сообщал о смерти главного внештатного детского патологоанатома министерства Александра Кочетова, который проработал в профессии 40 лет. Причины смерти патологоанатома не сообщались. В министерстве также добавили, что в Омской области "немало специалистов данного профиля находятся на больничном".После скандала со скорыми, которые привезли больных к зданию минздрава ночью 27 октября из-за нехватки мест в больницах губернатор потребовал создать в регионе дополнительно 900 коек для коронавирусных больных. Недавно под работу с ними в Омске уже отдали роддом №5, городскую больницу №7, госпиталь для ветеранов войн. Больных COVID-19 начал принимать Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России, для этих целей готовится хирургический корпус Областной клинической больницы. Количество мест для больных коронавирусом планируют довести с 2400 до 3290.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/onischenko-1582173100.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, омск, общество

Омский минздрав опроверг данные о новых моргах для умерших от COVID-19

08:11 30.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ОМСК, 30 окт - РИА Новости. Данные об увеличении количества моргов для омичей, умерших от коронавируса, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в минздраве Омской области.
Информация о появлении трёх новых моргов в Омске появилась в местных Telegram-каналах ночью в четверг, 29 октября.
"Эта информация не соответствует действительности. Речь идёт о действующих моргах тех учреждений, которые перепрофилировали под работу с коронавирусными больными", - пояснили РИА Новости в пресс-службе минздрава Омской области.
"Если медучреждение начинает принимать ковидных больных, то и в морге при этом отделении должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Эти меры позволят оптимизировать маршрутизацию для родственников усопших: им не придется перемещаться из больницы в больницу, сократится срок выдачи тел и документов", - рассказали журналистам позднее в пресс-службе областного правительства.
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Патологоанатомы - редкая медицинская специальность, поэтому важно, чтобы эти специалисты могли работать в нормальных условиях и как можно реже болели, добавили в правительстве.
Два дня назад минздрав Омской области сообщал о смерти главного внештатного детского патологоанатома министерства Александра Кочетова, который проработал в профессии 40 лет. Причины смерти патологоанатома не сообщались. В министерстве также добавили, что в Омской области "немало специалистов данного профиля находятся на больничном".
После скандала со скорыми, которые привезли больных к зданию минздрава ночью 27 октября из-за нехватки мест в больницах губернатор потребовал создать в регионе дополнительно 900 коек для коронавирусных больных. Недавно под работу с ними в Омске уже отдали роддом №5, городскую больницу №7, госпиталь для ветеранов войн. Больных COVID-19 начал принимать Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России, для этих целей готовится хирургический корпус Областной клинической больницы. Количество мест для больных коронавирусом планируют довести с 2400 до 3290.
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