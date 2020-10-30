Зампред Центробанка ответил на сообщения о "пузыре" на рынке облигаций
14:49 30.10.2020 (обновлено: 14:52 30.10.2020)
© АГН "Москва" / Александр АвиловДиректор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка РФ Алексей Заботкин
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Реальные ставки по российским облигациям положительные на всей длине кривой, говорить о наличии "пузыря" на этом рынке нельзя, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Говоря по поводу пузыря на рынке облигаций, в России реальные ставки по облигациям государственного займа, не говоря уже об облигациях корпоративных, – по всей длине кривой они положительные в реальном выражении, поэтому говорить о том, что российский рынок облигаций находится в состоянии "пузыря", наверное, я бы не стал", - сказал Заботкин на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
При этом он отметил, что основным источником инвестиций всегда являются сбережения населения, даже когда эти сбережения трансформируются в инвестиции посредством банковской системы. Именно поэтому важна макроэкономическая стабильность, ценовая стабильность – это необходимая предпосылка для повышения нормы сбережений, сказал зампред ЦБ.
Ранее в ходе своего выступления на форуме известный международный инвестор Джим Рождерс отметил, что многие страны превращаются в должников, в частности, долг США растет "невероятными темпами". В этом контексте определение "пузыря" справедливо для американского рынка облигаций, японского, европейского, считает инвестор.
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