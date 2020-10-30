https://ria.ru/20201030/obligatsii-1582290051.html

Зампред Центробанка ответил на сообщения о "пузыре" на рынке облигаций

Зампред Центробанка ответил на сообщения о "пузыре" на рынке облигаций

Реальные ставки по российским облигациям положительные на всей длине кривой, говорить о наличии "пузыря" на этом рынке нельзя, заявил зампред Банка России... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:49

2020-10-30T14:49

2020-10-30T14:52

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Реальные ставки по российским облигациям положительные на всей длине кривой, говорить о наличии "пузыря" на этом рынке нельзя, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.При этом он отметил, что основным источником инвестиций всегда являются сбережения населения, даже когда эти сбережения трансформируются в инвестиции посредством банковской системы. Именно поэтому важна макроэкономическая стабильность, ценовая стабильность – это необходимая предпосылка для повышения нормы сбережений, сказал зампред ЦБ.Ранее в ходе своего выступления на форуме известный международный инвестор Джим Рождерс отметил, что многие страны превращаются в должников, в частности, долг США растет "невероятными темпами". В этом контексте определение "пузыря" справедливо для американского рынка облигаций, японского, европейского, считает инвестор.

https://ria.ru/20201023/rubl-1581215094.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), экономика