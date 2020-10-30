https://ria.ru/20201030/neobektivnost-1582301631.html

Глава КС Украины обвинил СНБО в необъективности

Глава КС Украины обвинил СНБО в необъективности

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий обвинил в необъективности Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) при рассмотрении вопроса,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:42

2020-10-30T15:42

2020-10-30T16:29

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украина

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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий обвинил в необъективности Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) при рассмотрении вопроса, касающегося решения суда об отмене ряда антикоррупционных норм.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и таким, которое принято не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Работа Единого реестра электронных деклараций была возобновлена.Также, по его словам, СНБО была дана команда правоохранителям преследовать судей КС.Государственное бюро расследований Украины в четверг заявило, что Тупицкого вызвали на допрос, его проверяют на причастность к преступной организации. лава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о возможной причастности к деятельности преступной организации в качестве свидетеля, но на него не придет.

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, украина, в мире