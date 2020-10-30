Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582359057.html
Московский суд вернул один из исков Пригожина к Навальному
Московский суд вернул один из исков Пригожина к Навальному
Черемушкинский суд Москвы вернул один из исков бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, соответствующая информация... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:10
2020-10-30T19:10
евгений пригожин
владимир милов
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_9d94c60e03848e8f107be6f0db6b583a.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы вернул один из исков бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, соответствующая информация опубликована на странице компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что замечания будут устранены, а сумму иска могут увеличить.В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". В четверг на странице пресс-службы "Конкорда" в соцсети появилась информация, что юристы Пригожина направили еще один иск о защите чести и достоинства к Навальному и Милову."Черемушкинский районный суд города Москвы вернул иск Евгения Викторовича Пригожина ... к Владимиру Милову и Алексею Навальному. Основания возврата будут понятны после ознакомления с определением суда. Истец уважительно относится к позиции суда, и все замечания в обязательном порядке будут устранены. При этом возврат иска не препятствует новому заявлению. Возможно, исковые требования будут дополнены новыми эпизодами, а сумма иска увеличена", - говорится в сообщении.Пресс-служба "Конкорда" отметила, что иски, направленные в суд, не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены на понуждение их к соблюдению государственных законов.
https://ria.ru/20201016/navalnyy-1580190623.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577314041.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_135:0:1150:761_1400x0_80_0_0_ef507e633607c7614ea6a6ec92cce173.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений пригожин, владимир милов, алексей навальный, происшествия

Московский суд вернул один из исков Пригожина к Навальному

19:10 30.10.2020
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы вернул один из исков бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, соответствующая информация опубликована на странице компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что замечания будут устранены, а сумму иска могут увеличить.
В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". В четверг на странице пресс-службы "Конкорда" в соцсети появилась информация, что юристы Пригожина направили еще один иск о защите чести и достоинства к Навальному и Милову.
Ресторатор Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
16 октября, 19:04
Пригожин хочет поменять комнату в Париже на квартиру Навального в Марьино
"Черемушкинский районный суд города Москвы вернул иск Евгения Викторовича Пригожина ... к Владимиру Милову и Алексею Навальному. Основания возврата будут понятны после ознакомления с определением суда. Истец уважительно относится к позиции суда, и все замечания в обязательном порядке будут устранены. При этом возврат иска не препятствует новому заявлению. Возможно, исковые требования будут дополнены новыми эпизодами, а сумма иска увеличена", - говорится в сообщении.
Пресс-служба "Конкорда" отметила, что иски, направленные в суд, не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены на понуждение их к соблюдению государственных законов.
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:23
Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального
 
Евгений ПригожинВладимир МиловАлексей НавальныйПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:05Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
00:58Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек
00:56Небензя надеется, что Нью-Йорк избежит беспорядков из-за выборов
00:54В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
Лента новостейМолния