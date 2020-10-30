Московский суд вернул один из исков Пригожина к Навальному
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы вернул один из исков бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционерам Алексею Навальному и Владимиру Милову, соответствующая информация опубликована на странице компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что замечания будут устранены, а сумму иска могут увеличить.
В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". В четверг на странице пресс-службы "Конкорда" в соцсети появилась информация, что юристы Пригожина направили еще один иск о защите чести и достоинства к Навальному и Милову.
"Черемушкинский районный суд города Москвы вернул иск Евгения Викторовича Пригожина ... к Владимиру Милову и Алексею Навальному. Основания возврата будут понятны после ознакомления с определением суда. Истец уважительно относится к позиции суда, и все замечания в обязательном порядке будут устранены. При этом возврат иска не препятствует новому заявлению. Возможно, исковые требования будут дополнены новыми эпизодами, а сумма иска увеличена", - говорится в сообщении.
Пресс-служба "Конкорда" отметила, что иски, направленные в суд, не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены на понуждение их к соблюдению государственных законов.
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