Кремль не связывает нападение в Татарстане с событиями во Франции
12:48 30.10.2020 (обновлено: 18:32 30.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Кремле не усматривают связи между событиями во Франции и нападением на отдел полиции в Татарстане, последнее — это криминальное преступление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь мы не знаем. Очевидно, что там какие-то криминальные следы. Абсолютно криминальное преступление (в Татарстане. — Прим. ред.), наверняка там будут следственные действия, но, по-моему, там все очевидно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле нападение в Татарстане продолжением французских событий.
Он добавил, что в Кремле— "не следственные органы, не полиция".
"Во Франции события — это французские события, здесь одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление, какая здесь связь-то?" — отметил Песков.
Его также попросили прокомментировать работу полиции на митинге протеста против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве. "Это нужно обращаться к московским властям и московским правоохранителям", — сказал он, отвечая на вопрос, о том, почему митингующих не задерживали.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Нападение в Татарстане произошло в ночь на пятницу: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.
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