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Кремль не связывает нападение в Татарстане с событиями во Франции
Кремль не связывает нападение в Татарстане с событиями во Франции
В Кремле не усматривают связи между событиями во Франции и нападением на отдел полиции в Татарстане, последнее — это криминальное преступление, заявил... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:48
2020-10-30T18:32
россия
дмитрий песков
франция
республика татарстан (татарстан)
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Кремле не усматривают связи между событиями во Франции и нападением на отдел полиции в Татарстане, последнее — это криминальное преступление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он добавил, что в Кремле— "не следственные органы, не полиция"."Во Франции события — это французские события, здесь одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление, какая здесь связь-то?" — отметил Песков.Его также попросили прокомментировать работу полиции на митинге протеста против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве. "Это нужно обращаться к московским властям и московским правоохранителям", — сказал он, отвечая на вопрос, о том, почему митингующих не задерживали.В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.Нападение в Татарстане произошло в ночь на пятницу: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
россия
франция
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Работа полиции на месте теракта в Ницце
Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам
2020-10-30T12:48
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Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане
МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте.
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россия, дмитрий песков, франция, республика татарстан (татарстан), в мире

Кремль не связывает нападение в Татарстане с событиями во Франции

12:48 30.10.2020 (обновлено: 18:32 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Кремле не усматривают связи между событиями во Франции и нападением на отдел полиции в Татарстане, последнее — это криминальное преступление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь мы не знаем. Очевидно, что там какие-то криминальные следы. Абсолютно криминальное преступление (в Татарстане. — Прим. ред.), наверняка там будут следственные действия, но, по-моему, там все очевидно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле нападение в Татарстане продолжением французских событий.

Он добавил, что в Кремле— "не следственные органы, не полиция".
"Во Франции события — это французские события, здесь одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление, какая здесь связь-то?" — отметил Песков.
Его также попросили прокомментировать работу полиции на митинге протеста против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве. "Это нужно обращаться к московским властям и московским правоохранителям", — сказал он, отвечая на вопрос, о том, почему митингующих не задерживали.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
Нападение в Татарстане произошло в ночь на пятницу: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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