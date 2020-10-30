https://ria.ru/20201030/napadenie-1582249357.html

В Татарстане рассказали подробности о напавшем на отдел полиции подростке

В Татарстане рассказали подробности о напавшем на отдел полиции подростке

Напавший на отдел полиции в Кукморе подросток недавно приехал в этот город, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Министерства образования Татарстана РИА Новости, 30.10.2020

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республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. Напавший на отдел полиции в Кукморе подросток недавно приехал в этот город, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова.В ночь на пятницу 16-летний молодой человек бросил в здание отдела МВД бутылки с зажигательной смесью и попытался сбежать, а когда его догнали, несколько раз ударил полицейского ножом. Силовики открыли огонь, нарушитель скончался на месте.По информации источника в правоохранительных органах, при задержании подросток выкрикивал "Аллах акбар" и грозил убийствами. В Духовном управлении мусульман Татарстана прокомментировали, что местные мечети молодой человек не посещал.Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Жизни раненого полицейского ничего не угрожает.Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Ситуацию взял на контроль глава республики Рустам Минниханов. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте. 2020-10-30T12:15 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, республика татарстан (татарстан), происшествия