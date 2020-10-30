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В Татарстане рассказали подробности о напавшем на отдел полиции подростке
В Татарстане рассказали подробности о напавшем на отдел полиции подростке
Напавший на отдел полиции в Кукморе подросток недавно приехал в этот город, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Министерства образования Татарстана РИА Новости, 30.10.2020
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республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. Напавший на отдел полиции в Кукморе подросток недавно приехал в этот город, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова.В ночь на пятницу 16-летний молодой человек бросил в здание отдела МВД бутылки с зажигательной смесью и попытался сбежать, а когда его догнали, несколько раз ударил полицейского ножом. Силовики открыли огонь, нарушитель скончался на месте.По информации источника в правоохранительных органах, при задержании подросток выкрикивал "Аллах акбар" и грозил убийствами. В Духовном управлении мусульман Татарстана прокомментировали, что местные мечети молодой человек не посещал.Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Жизни раненого полицейского ничего не угрожает.Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Ситуацию взял на контроль глава республики Рустам Минниханов. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане
МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте.
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видео, республика татарстан (татарстан), происшествия
В Татарстане рассказали подробности о напавшем на отдел полиции подростке
КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. Напавший на отдел полиции в Кукморе подросток недавно приехал в этот город, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова.
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В Татарстане рассказали подробности о напавшем на отдел полиции подростке

12:15 30.10.2020 (обновлено: 13:08 30.10.2020)
 
© Фото : МВД по Республике ТатарстанЗдание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан
Здание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : МВД по Республике Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. Напавший на отдел полиции в Кукморе подросток недавно приехал в этот город, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова.
В ночь на пятницу 16-летний молодой человек бросил в здание отдела МВД бутылки с зажигательной смесью и попытался сбежать, а когда его догнали, несколько раз ударил полицейского ножом. Силовики открыли огонь, нарушитель скончался на месте.

"Мальчик — уроженец Алтайского края, проживал в Нефтекамске (Башкирия). В июле его семья переехала в Кукмор. Закончил 9 классов, имел аттестат об основном общем образовании. Ему предлагали продолжить учебу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы", — сообщила Мухаметова.

По информации источника в правоохранительных органах, при задержании подросток выкрикивал "Аллах акбар" и грозил убийствами. В Духовном управлении мусульман Татарстана прокомментировали, что местные мечети молодой человек не посещал.
Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Жизни раненого полицейского ничего не угрожает.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ситуацию взял на контроль глава республики Рустам Минниханов. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.
 
Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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