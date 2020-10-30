https://ria.ru/20201030/napadenie-1582213674.html
В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом подростка
В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом подростка
В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:09
2020-10-30T09:09
2020-10-30T14:43
республика татарстан (татарстан)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582218304_242:180:2674:1548_1400x0_80_0_0_a4208d968d3966eb633507d7775c241d.jpg
КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его, сообщает МВД по республике.Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукморе. Около 00:30 местный участковый парковал служебную машину около здания отдела МВД по Кукморскому району и заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока он тушил огонь, неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку с зажигательной смесью и сбежал. Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились вдогонку, а когда настигли нарушителя, тот начал угрожать им ножом. На требования сдаться он не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских."Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", — отметили в МВД.После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате молодой человек умер от полученных ранений до приезда скорой. Выяснилось, что это местный житель 2004 года рождения.На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Ситуацию взял на контроль глава республики Рустам Минниханов.В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали, что семья подростка переехала в Кукмор недавно, местные мечети юноша не посещал.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/napadenie-1580427609.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582218304_0:0:2065:1548_1400x0_80_0_0_4362af652b701a808b437e37061861ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), происшествия
КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости.
В Татарстане
16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его, сообщает МВД по республике.
Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукморе. Около 00:30 местный участковый парковал служебную машину около здания отдела МВД по Кукморскому району и заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока он тушил огонь, неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку с зажигательной смесью и сбежал.
Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились вдогонку, а когда настигли нарушителя, тот начал угрожать им ножом. На требования сдаться он не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских.
"Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", — отметили в МВД.
После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате молодой человек умер от полученных ранений до приезда скорой. Выяснилось, что это местный житель 2004 года рождения.
На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ситуацию взял на контроль глава республики Рустам Минниханов.
В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали, что семья подростка переехала в Кукмор недавно, местные мечети юноша не посещал.