https://ria.ru/20201030/napadenie-1582213674.html

В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом подростка

В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом подростка

В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:09

2020-10-30T09:09

2020-10-30T14:43

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его, сообщает МВД по республике.Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукморе. Около 00:30 местный участковый парковал служебную машину около здания отдела МВД по Кукморскому району и заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока он тушил огонь, неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку с зажигательной смесью и сбежал. Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились вдогонку, а когда настигли нарушителя, тот начал угрожать им ножом. На требования сдаться он не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских."Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", — отметили в МВД.После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате молодой человек умер от полученных ранений до приезда скорой. Выяснилось, что это местный житель 2004 года рождения.На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Ситуацию взял на контроль глава республики Рустам Минниханов.В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали, что семья подростка переехала в Кукмор недавно, местные мечети юноша не посещал.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/napadenie-1580427609.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия