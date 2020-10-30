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В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом подростка
В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом подростка
В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:09
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республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его, сообщает МВД по республике.Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукморе. Около 00:30 местный участковый парковал служебную машину около здания отдела МВД по Кукморскому району и заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока он тушил огонь, неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку с зажигательной смесью и сбежал. Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились вдогонку, а когда настигли нарушителя, тот начал угрожать им ножом. На требования сдаться он не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских."Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", — отметили в МВД.После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате молодой человек умер от полученных ранений до приезда скорой. Выяснилось, что это местный житель 2004 года рождения.На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Ситуацию взял на контроль глава республики Рустам Минниханов.В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали, что семья подростка переехала в Кукмор недавно, местные мечети юноша не посещал.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/napadenie-1580427609.html
республика татарстан (татарстан)
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республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом подростка

09:09 30.10.2020 (обновлено: 14:43 30.10.2020)
 
© Фото : МВД по Республике ТатарстанЗдание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан
Здание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : МВД по Республике Татарстан
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КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. В Татарстане 16-летний подросток напал с ножом на полицейских, те применили табельное оружие и застрелили его, сообщает МВД по республике.
Инцидент произошел минувшей ночью в городе Кукморе. Около 00:30 местный участковый парковал служебную машину около здания отдела МВД по Кукморскому району и заметил на земле возгорание и осколки стекла. Пока он тушил огонь, неизвестный молодой человек бросил через ограду еще одну бутылку с зажигательной смесью и сбежал.
Участковый вместе с дежурившим в эту ночь начальником ИВС бросились вдогонку, а когда настигли нарушителя, тот начал угрожать им ножом. На требования сдаться он не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ударил ножом одного из полицейских.
"Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", — отметили в МВД.
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После предупредительных выстрелов полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате молодой человек умер от полученных ранений до приезда скорой. Выяснилось, что это местный житель 2004 года рождения.
На место происшествия прибыл министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин. Следователи и оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего. Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ситуацию взял на контроль глава республики Рустам Минниханов.
В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали, что семья подростка переехала в Кукмор недавно, местные мечети юноша не посещал.
 
Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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