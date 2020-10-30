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https://ria.ru/20201030/moshenniki-1582290989.html
Эксперт рассказал о новом способе мошенничества через Zoom
Эксперт рассказал о новом способе мошенничества через Zoom
Злоумышленники нашли новый способ мошенничества с использованием бренда сервиса видеоконференций Zoom: они привлекают жертв объявлениями о розыгрышах призов,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:52
2020-10-30T19:28
group-ib
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Злоумышленники нашли новый способ мошенничества с использованием бренда сервиса видеоконференций Zoom: они привлекают жертв объявлениями о розыгрышах призов, чтобы получить доступ к данным пользователей, рассказал РИА Новости руководитель направления "Информационная безопасность" IT-компании КРОК Андрей Заикин.В начале октября компания Group-IB сообщила, что обнаружила мошенническую схему с использованием бренда Zoom: под видом получения денежной компенсации у пользователей похищают деньги и данные банковских карт. С начала 2020 года Центр быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности (CERT-GIB) зафиксировал около 15 300 новых доменов, содержащих название Zoom. Всплеск регистрации пришелся на период дистанционной работы."В это время мошенник получает доступ к аккаунту пользователя как организатор (admin). Это позволяет ему получить доступ к видеозаписи встреч, возможность назначать встречи от имени пользователя, управлять настройками встреч пользователя, получать доступ в любую встречу пользователя и к его календарю встреч", — добавил эксперт.По его словам, мошенники научились использовать особенности сервиса, что позволяет им преодолевать автоматизированные спам-фильтры — как корпоративные, так и пользовательские. "Письмо с официального адреса автоматически повышает доверие пользователей и увеличивает конверсию кликов по обеим ссылкам", — отметил он.
https://ria.ru/20201029/roboty-1582019461.html
https://ria.ru/20200929/shumodav-google-1577936499.html
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group-ib, общество

Эксперт рассказал о новом способе мошенничества через Zoom

14:52 30.10.2020 (обновлено: 19:28 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Злоумышленники нашли новый способ мошенничества с использованием бренда сервиса видеоконференций Zoom: они привлекают жертв объявлениями о розыгрышах призов, чтобы получить доступ к данным пользователей, рассказал РИА Новости руководитель направления "Информационная безопасность" IT-компании КРОК Андрей Заикин.
В начале октября компания Group-IB сообщила, что обнаружила мошенническую схему с использованием бренда Zoom: под видом получения денежной компенсации у пользователей похищают деньги и данные банковских карт. С начала 2020 года Центр быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности (CERT-GIB) зафиксировал около 15 300 новых доменов, содержащих название Zoom. Всплеск регистрации пришелся на период дистанционной работы.
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"Направлением информационной безопасности IТ-компании КРОК была обнаружена мошенническая рассылка с официального адреса no-reply@zoom.us. Ранее о подобных рассылках сообщали другие ИБ-компании. Однако сейчас мошенники пошли дальше. Теперь в спам-письме содержится не только ссылка на фишинговый адрес якобы с розыгрышем призов, но и ссылка на официальный сайт Zoom, перейдя по которой, жертва становится участником Zoom-группы, созданной злоумышленниками", — сообщил Заикин.

"В это время мошенник получает доступ к аккаунту пользователя как организатор (admin). Это позволяет ему получить доступ к видеозаписи встреч, возможность назначать встречи от имени пользователя, управлять настройками встреч пользователя, получать доступ в любую встречу пользователя и к его календарю встреч", — добавил эксперт.
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По его словам, мошенники научились использовать особенности сервиса, что позволяет им преодолевать автоматизированные спам-фильтры — как корпоративные, так и пользовательские. "Письмо с официального адреса автоматически повышает доверие пользователей и увеличивает конверсию кликов по обеим ссылкам", — отметил он.
 
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