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Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве гендиректора "ТНС энерго"
Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве гендиректора "ТНС энерго"
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 22 декабря генерального директора холдинга "ТНС энерго" Сергея Афанасьева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:58
2020-10-30T20:58
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 22 декабря генерального директора холдинга "ТНС энерго" Сергея Афанасьева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Тверским районным судом в отношении Афанасьева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря 2020 года", - сказала собеседница агентства.По данным газеты "Коммерсантъ", уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 22 октября. Поводом для задержания Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова стало заявление руководства ПАО "Россети Центр и Приволжье" в правоохранительные органы. Согласно заявлению, "ТНС энерго" и его дочерняя компания "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили более 5,5 миллиарда рублей. Именно такую сумму они задолжали за поставку электроэнергии. По мнению следствия, задержанные, получая денежные средства с потребителей электроэнергии, переводили их в другие компании, в том числе в офшоры, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком.Сергей Афанасьев назначен на должность гендиректора ПАО "ТНС энерго" в прошлом году. Второй ранее арестованный судом фигурант дела Борис Щуров входил в руководство ГК с 2012 года, а в августе 2020 получил пост заместителя гендиректора ГК и стал управляющим директором ПАО "ТНС энерго НН".ПАО Группа компаний "ТНС энерго" — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, которая управляет десятью энергосбытовыми компаниями в 11 регионах Российской Федерации. Председателем совета директоров компании является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html
https://ria.ru/20201022/rosgvardiya-1580923611.html
россия
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россия, москва, происшествия

Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве гендиректора "ТНС энерго"

20:58 30.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 22 декабря генерального директора холдинга "ТНС энерго" Сергея Афанасьева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Тверским районным судом в отношении Афанасьева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря 2020 года", - сказала собеседница агентства.
Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 12:02Культура
Названа сумма ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве
По данным газеты "Коммерсантъ", уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 22 октября. Поводом для задержания Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова стало заявление руководства ПАО "Россети Центр и Приволжье" в правоохранительные органы. Согласно заявлению, "ТНС энерго" и его дочерняя компания "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили более 5,5 миллиарда рублей. Именно такую сумму они задолжали за поставку электроэнергии. По мнению следствия, задержанные, получая денежные средства с потребителей электроэнергии, переводили их в другие компании, в том числе в офшоры, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком.
Сергей Афанасьев назначен на должность гендиректора ПАО "ТНС энерго" в прошлом году. Второй ранее арестованный судом фигурант дела Борис Щуров входил в руководство ГК с 2012 года, а в августе 2020 получил пост заместителя гендиректора ГК и стал управляющим директором ПАО "ТНС энерго НН".
ПАО Группа компаний "ТНС энерго" — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, которая управляет десятью энергосбытовыми компаниями в 11 регионах Российской Федерации. Председателем совета директоров компании является президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
Сергей Милейко - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 01:48
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии
 
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