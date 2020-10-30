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https://ria.ru/20201030/maisie-williams-1582078120.html
Мэйси Уильямс мстит за смерть отца в шоу "Успеть за две недели"
Мэйси Уильямс мстит за смерть отца в шоу "Успеть за две недели"
На YouTube-канале видеосервиса HBO Max опубликовали трейлер остросюжетного мини-сериала "Успеть за две недели" (Two weeks to live) со звездой "Игры престолов"... РИА Новости, 30.10.2020
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культура
кино и сериалы
новости культуры
мэйси уильямс
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса HBO Max опубликовали трейлер остросюжетного мини-сериала "Успеть за две недели" (Two weeks to live) со звездой "Игры престолов" Мэйси Уильямс в главной роли. Действие разворачивается вокруг девушки по имении Ким Ноукс (Уильямс), которая неожиданно узнает, что до конца света остается 14 дней. Понимая, что ей больше нечего терять, вместе с компанией малознакомых парней она отправляется на поиски человека, который несколько лет назад убил ее отца. В сериале, состоящем из шести эпизодов, также снялись: Шан Клиффорд, Маван Ризван, Джейсон Флеминг, Майкл Бегли, Керри Ховард, Шон Пертви и другие. Премьера состоится на HBO Max 5 ноября.
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кино и сериалы, новости культуры, мэйси уильямс

Мэйси Уильямс мстит за смерть отца в шоу "Успеть за две недели"

05:10 30.10.2020 (обновлено: 05:21 30.10.2020)
 
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса HBO Max опубликовали трейлер остросюжетного мини-сериала "Успеть за две недели" (Two weeks to live) со звездой "Игры престолов" Мэйси Уильямс в главной роли.
Действие разворачивается вокруг девушки по имении Ким Ноукс (Уильямс), которая неожиданно узнает, что до конца света остается 14 дней. Понимая, что ей больше нечего терять, вместе с компанией малознакомых парней она отправляется на поиски человека, который несколько лет назад убил ее отца.
В сериале, состоящем из шести эпизодов, также снялись: Шан Клиффорд, Маван Ризван, Джейсон Флеминг, Майкл Бегли, Керри Ховард, Шон Пертви и другие.
Премьера состоится на HBO Max 5 ноября.
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