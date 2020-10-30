https://ria.ru/20201030/likvidatsiya-1582326562.html
В России ликвидировали более 60 экстремистских ячеек в прошлом году
В России ликвидировали более 60 экстремистских ячеек в прошлом году
Силовики в 2019 году в Центральной России нейтрализовали более 60 "спящих ячеек" экстремистских организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:16
2020-10-30T17:16
2020-10-30T17:16
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силовики в 2019 году в Центральной России нейтрализовали более 60 "спящих ячеек" экстремистских организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО."Органами безопасности в 2019 году на территории округа выявлено и нейтрализовано более 60 "спящих ячеек" таких организаций", - добавил он.
https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, безопасность