https://ria.ru/20201030/likvidatsiya-1582326562.html

В России ликвидировали более 60 экстремистских ячеек в прошлом году

В России ликвидировали более 60 экстремистских ячеек в прошлом году

Силовики в 2019 году в Центральной России нейтрализовали более 60 "спящих ячеек" экстремистских организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T17:16

2020-10-30T17:16

2020-10-30T17:16

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силовики в 2019 году в Центральной России нейтрализовали более 60 "спящих ячеек" экстремистских организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО."Органами безопасности в 2019 году на территории округа выявлено и нейтрализовано более 60 "спящих ячеек" таких организаций", - добавил он.

https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, безопасность