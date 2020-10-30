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В России ликвидировали более 60 экстремистских ячеек в прошлом году
В России ликвидировали более 60 экстремистских ячеек в прошлом году
Силовики в 2019 году в Центральной России нейтрализовали более 60 "спящих ячеек" экстремистских организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T17:16
2020-10-30T17:16
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силовики в 2019 году в Центральной России нейтрализовали более 60 "спящих ячеек" экстремистских организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО."Органами безопасности в 2019 году на территории округа выявлено и нейтрализовано более 60 "спящих ячеек" таких организаций", - добавил он.
https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html
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николай патрушев, безопасность

В России ликвидировали более 60 экстремистских ячеек в прошлом году

17:16 30.10.2020
 
© ФСБ РФСотрудники ФСБ во время спецоперации
Сотрудники ФСБ во время спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© ФСБ РФ
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Силовики в 2019 году в Центральной России нейтрализовали более 60 "спящих ячеек" экстремистских организаций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил в пятницу по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.
"В особую группу риска входит молодежь из числа мигрантов, не принимающих социально-культурных устоев российского общества и являющихся носителями экстремистских убеждений религиозного характера. Они составляют ресурсную базу для террористических и экстремистских организаций", - сказал Патрушев, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
"Органами безопасности в 2019 году на территории округа выявлено и нейтрализовано более 60 "спящих ячеек" таких организаций", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
12:51Религия и мировоззрение
В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией
 
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