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https://ria.ru/20201030/legkostupova-1582308662.html
Дочь Легкоступовой обвинила ее мужа в абьюзе над певицей
Дочь Легкоступовой обвинила ее мужа в абьюзе над певицей
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала, что супруг артистки, яхтсмен Юрий Фирсов, действовал как... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:19
2020-10-30T16:19
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала, что супруг артистки, яхтсмен Юрий Фирсов, действовал как "абьюзер".К такому выводу, по словам женщины, пришли эксперты. По словам Бриль, она сразу встревожилась, когда увидела состояние матери, и начала спрашивать, не болит ли у нее что-нибудь и что случилось. "Она сказала: "По-моему, я упала". Говорю: "А ты ничем больше не ударилась?" Она помотала головой", — рассказала Бриль. Фирсов, по ее словам, ничего не говорил и лишь после смерти певицы начал рассказывать, что та упала. Легкоступова, как отметила Бриль, могла не рассказать о том, что на самом деле случилось, так как была запугана или стеснялась.Также Бриль рассказала, что предлагала матери поехать в нормальную больницу, однако Фирсов предложил поехать в клинику, где он постоянно лечился. Легкоступова согласилась поехать туда."Это чистой воды абьюзинг! На мой взгляд, психологическое насилие над мамой было очень сильное. Он оградил ее от всех членов семьи - от меня, моего брата, от бабушки", — рассказала дочь певицы. У Легкоступовой, как отмечается, всегда были теплые отношения со своей матерью.Также дочь певицы рассказала, что Фирсов нападал на сына Легкоступовой — Матвея. Он предупреждал, что у женщины — непереносимость алкоголя, и ей пить нельзя."Это довело Фирсова до белого каления. Он начал бросаться на брата с двумя ножами, выбил дверь в его комнате и выставил его из дома без вещей и без документов", — заявила Бриль.Певица Валентина Легкоступова, известная исполнением хита "Ягода-малина", попала в тяжелом состоянии в больницу в августе. Артистка впала в кому и спустя несколько дней умерла. Вскрытие показало, что Легкоступова умерла из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети певицы подозревают, что ее супруг спаивал женщину и избивал ее.
https://ria.ru/20201010/legkostupova-1579131439.html
https://ria.ru/20200920/legkostupova-1577510594.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия

Дочь Легкоступовой обвинила ее мужа в абьюзе над певицей

16:19 30.10.2020
 
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала, что супруг артистки, яхтсмен Юрий Фирсов, действовал как "абьюзер".
К такому выводу, по словам женщины, пришли эксперты. По словам Бриль, она сразу встревожилась, когда увидела состояние матери, и начала спрашивать, не болит ли у нее что-нибудь и что случилось.
"Она сказала: "По-моему, я упала". Говорю: "А ты ничем больше не ударилась?" Она помотала головой", — рассказала Бриль. Фирсов, по ее словам, ничего не говорил и лишь после смерти певицы начал рассказывать, что та упала. Легкоступова, как отметила Бриль, могла не рассказать о том, что на самом деле случилось, так как была запугана или стеснялась.
Также Бриль рассказала, что предлагала матери поехать в нормальную больницу, однако Фирсов предложил поехать в клинику, где он постоянно лечился. Легкоступова согласилась поехать туда.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 02:53Культура
Адвокат рассказал о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
"Это чистой воды абьюзинг! На мой взгляд, психологическое насилие над мамой было очень сильное. Он оградил ее от всех членов семьи - от меня, моего брата, от бабушки", — рассказала дочь певицы.
У Легкоступовой, как отмечается, всегда были теплые отношения со своей матерью.
Также дочь певицы рассказала, что Фирсов нападал на сына Легкоступовой — Матвея. Он предупреждал, что у женщины — непереносимость алкоголя, и ей пить нельзя.
"Это довело Фирсова до белого каления. Он начал бросаться на брата с двумя ножами, выбил дверь в его комнате и выставил его из дома без вещей и без документов", — заявила Бриль.

"То, что Фирсов преступник в плане того, что он психологический тиран, — это абсолютно точно", — подытожила она.

Певица Валентина Легкоступова, известная исполнением хита "Ягода-малина", попала в тяжелом состоянии в больницу в августе. Артистка впала в кому и спустя несколько дней умерла. Вскрытие показало, что Легкоступова умерла из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети певицы подозревают, что ее супруг спаивал женщину и избивал ее.
Певица Валентина Легкоступова во время выступления. - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 15:11
Последнее фото Легкоступова сделала с ведущим "Русского лото" Борисовым
 
КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваРоссия
 
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