https://ria.ru/20201030/legkostupova-1582308662.html

Дочь Легкоступовой обвинила ее мужа в абьюзе над певицей

Дочь Легкоступовой обвинила ее мужа в абьюзе над певицей

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала, что супруг артистки, яхтсмен Юрий Фирсов, действовал как... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:19

2020-10-30T16:19

2020-10-30T16:19

культура

умерла валентина легкоступова

валентина легкоступова

россия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала, что супруг артистки, яхтсмен Юрий Фирсов, действовал как "абьюзер".К такому выводу, по словам женщины, пришли эксперты. По словам Бриль, она сразу встревожилась, когда увидела состояние матери, и начала спрашивать, не болит ли у нее что-нибудь и что случилось. "Она сказала: "По-моему, я упала". Говорю: "А ты ничем больше не ударилась?" Она помотала головой", — рассказала Бриль. Фирсов, по ее словам, ничего не говорил и лишь после смерти певицы начал рассказывать, что та упала. Легкоступова, как отметила Бриль, могла не рассказать о том, что на самом деле случилось, так как была запугана или стеснялась.Также Бриль рассказала, что предлагала матери поехать в нормальную больницу, однако Фирсов предложил поехать в клинику, где он постоянно лечился. Легкоступова согласилась поехать туда."Это чистой воды абьюзинг! На мой взгляд, психологическое насилие над мамой было очень сильное. Он оградил ее от всех членов семьи - от меня, моего брата, от бабушки", — рассказала дочь певицы. У Легкоступовой, как отмечается, всегда были теплые отношения со своей матерью.Также дочь певицы рассказала, что Фирсов нападал на сына Легкоступовой — Матвея. Он предупреждал, что у женщины — непереносимость алкоголя, и ей пить нельзя."Это довело Фирсова до белого каления. Он начал бросаться на брата с двумя ножами, выбил дверь в его комнате и выставил его из дома без вещей и без документов", — заявила Бриль.Певица Валентина Легкоступова, известная исполнением хита "Ягода-малина", попала в тяжелом состоянии в больницу в августе. Артистка впала в кому и спустя несколько дней умерла. Вскрытие показало, что Легкоступова умерла из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Дети певицы подозревают, что ее супруг спаивал женщину и избивал ее.

https://ria.ru/20201010/legkostupova-1579131439.html

https://ria.ru/20200920/legkostupova-1577510594.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, россия