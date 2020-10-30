https://ria.ru/20201030/kuban-1582256118.html

Кубань подвела итоги курортного сезона

Кубань подвела итоги курортного сезона

Краснодарский край с начала текущего года принял более 10,2 миллиона гостей, из них около 8,5 миллиона приехали в пляжный сезон – с июня по конец октября,... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:43

2020-10-30T12:43

2020-10-30T12:43

краснодарский край

вениамин кондратьев

новости - туризм

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года принял более 10,2 миллиона гостей, из них около 8,5 миллиона приехали в пляжный сезон – с июня по конец октября, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Он отметил, что в текущем году "краю не до рекордов" – из-за пандемии коронавируса число гостей снизилось на 36%. При этом, по его словам, до конца года регион ожидает еще около 1,3 миллиона человек."Даже при полном открытии зарубежных направлений мы прогнозируем, что популярность внутреннего туризма будет расти. В том числе благодаря федеральной программе туристического кешбэка. Для жителей это хорошая возможность сократить расходы на отдых, а для представителей отрасли – привлечь новых туристов", – добавил губернатор.Он также отметил, что сегодня Кубань может предложить самый разнообразный отдых как летом, так и в межсезонье – на побережье, в горах, в предгорных районах."Большим спросом стали пользоваться познавательный туризм, гастрономические и винные программы, программы оздоровления. В этом году многие отдыхающие открыли для себя Кубань с новой стороны. И я уверен, они к нам вернутся", – заключил глава края.В связи с коронавирусом курортный сезон в Краснодарском крае в текущем году полноценно начался 21 июня, когда региональные власти сняли карантин и разрешили работу гостиниц и пансионатов. В 2019 году в летние месяцы регион посетили около 10 миллионов туристов.

https://ria.ru/20201027/kuban-1581761582.html

https://ria.ru/20201007/vino-1578572174.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, новости - туризм, краснодарский край