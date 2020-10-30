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Краснодарский край
https://ria.ru/20201030/kuban-1582256118.html
Кубань подвела итоги курортного сезона
Кубань подвела итоги курортного сезона
Краснодарский край с начала текущего года принял более 10,2 миллиона гостей, из них около 8,5 миллиона приехали в пляжный сезон – с июня по конец октября,... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:43
2020-10-30T12:43
краснодарский край
вениамин кондратьев
новости - туризм
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года принял более 10,2 миллиона гостей, из них около 8,5 миллиона приехали в пляжный сезон – с июня по конец октября, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Он отметил, что в текущем году "краю не до рекордов" – из-за пандемии коронавируса число гостей снизилось на 36%. При этом, по его словам, до конца года регион ожидает еще около 1,3 миллиона человек."Даже при полном открытии зарубежных направлений мы прогнозируем, что популярность внутреннего туризма будет расти. В том числе благодаря федеральной программе туристического кешбэка. Для жителей это хорошая возможность сократить расходы на отдых, а для представителей отрасли – привлечь новых туристов", – добавил губернатор.Он также отметил, что сегодня Кубань может предложить самый разнообразный отдых как летом, так и в межсезонье – на побережье, в горах, в предгорных районах."Большим спросом стали пользоваться познавательный туризм, гастрономические и винные программы, программы оздоровления. В этом году многие отдыхающие открыли для себя Кубань с новой стороны. И я уверен, они к нам вернутся", – заключил глава края.В связи с коронавирусом курортный сезон в Краснодарском крае в текущем году полноценно начался 21 июня, когда региональные власти сняли карантин и разрешили работу гостиниц и пансионатов. В 2019 году в летние месяцы регион посетили около 10 миллионов туристов.
https://ria.ru/20201027/kuban-1581761582.html
https://ria.ru/20201007/vino-1578572174.html
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вениамин кондратьев, новости - туризм, краснодарский край

Кубань подвела итоги курортного сезона

12:43 30.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуристы на смотровой площадке "Орлиная полка", расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье
Туристы на смотровой площадке Орлиная полка, расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года принял более 10,2 миллиона гостей, из них около 8,5 миллиона приехали в пляжный сезон – с июня по конец октября, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"В этом году мы непривычно поздно подводим итоги летнего курортного сезона. Погода позволила нам активно принимать отдыхающих в сентябре и октябре. И сегодня на курортах Краснодарского края много туристов. Всего с начала года мы приняли более 10,2 миллиона гостей. Из них порядка 8,5 миллиона приехали именно в пляжный сезон – с июня по конец октября", – сказал Кондратьев.

Он отметил, что в текущем году "краю не до рекордов" – из-за пандемии коронавируса число гостей снизилось на 36%. При этом, по его словам, до конца года регион ожидает еще около 1,3 миллиона человек.
"Даже при полном открытии зарубежных направлений мы прогнозируем, что популярность внутреннего туризма будет расти. В том числе благодаря федеральной программе туристического кешбэка. Для жителей это хорошая возможность сократить расходы на отдых, а для представителей отрасли – привлечь новых туристов", – добавил губернатор.
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Он также отметил, что сегодня Кубань может предложить самый разнообразный отдых как летом, так и в межсезонье – на побережье, в горах, в предгорных районах.
"Большим спросом стали пользоваться познавательный туризм, гастрономические и винные программы, программы оздоровления. В этом году многие отдыхающие открыли для себя Кубань с новой стороны. И я уверен, они к нам вернутся", – заключил глава края.
В связи с коронавирусом курортный сезон в Краснодарском крае в текущем году полноценно начался 21 июня, когда региональные власти сняли карантин и разрешили работу гостиниц и пансионатов. В 2019 году в летние месяцы регион посетили около 10 миллионов туристов.
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