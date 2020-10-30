https://ria.ru/20201030/ks-1582284648.html

Глава КС Украины заявил, что не пойдет на допрос в Госбюро расследований

Глава КС Украины заявил, что не пойдет на допрос в Госбюро расследований

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о возможной причастности к деятельности... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:31

2020-10-30T14:31

2020-10-30T14:55

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о возможной причастности к деятельности преступной организации в качестве свидетеля, но на него не придет.Государственное бюро расследований Украины в четверг заявило, что Тупицкого вызвали на допрос, его проверяют на причастность к преступной организации.По словам главы КС, следователи интересовались у консьержа в его доме, ездит ли он с охраной, когда приезжает домой и по какой дороге.Тупицкий отметил, что дело, по которому его вызывают, расследуется уже семь лет и его дважды по нему допрашивали. "Если бы там было подозрение, я бы там был уже под подозрением… Я спросил у следователя: "Вы убедились, что я не причастен к этому?" Ответ следователя: "Никто о вас ничего не сказал", - сказал Тупицкий.Он уточнил, что речь идет о его возможной причастности к вмешательству в автоматизированную систему распределения судей хозяйственного суда.Согласно украинскому законодательству, в случае систематической неявки на допросы свидетелей или подозреваемых следователь может просить суд разрешить принудительный привод.

https://ria.ru/20201030/ks-1582281129.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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