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Глава КС Украины заявил, что не пойдет на допрос в Госбюро расследований
Глава КС Украины заявил, что не пойдет на допрос в Госбюро расследований
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о возможной причастности к деятельности... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T14:31
2020-10-30T14:55
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о возможной причастности к деятельности преступной организации в качестве свидетеля, но на него не придет.Государственное бюро расследований Украины в четверг заявило, что Тупицкого вызвали на допрос, его проверяют на причастность к преступной организации.По словам главы КС, следователи интересовались у консьержа в его доме, ездит ли он с охраной, когда приезжает домой и по какой дороге.Тупицкий отметил, что дело, по которому его вызывают, расследуется уже семь лет и его дважды по нему допрашивали. "Если бы там было подозрение, я бы там был уже под подозрением… Я спросил у следователя: "Вы убедились, что я не причастен к этому?" Ответ следователя: "Никто о вас ничего не сказал", - сказал Тупицкий.Он уточнил, что речь идет о его возможной причастности к вмешательству в автоматизированную систему распределения судей хозяйственного суда.Согласно украинскому законодательству, в случае систематической неявки на допросы свидетелей или подозреваемых следователь может просить суд разрешить принудительный привод.
https://ria.ru/20201030/ks-1582281129.html
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украина, в мире

Глава КС Украины заявил, что не пойдет на допрос в Госбюро расследований

14:31 30.10.2020 (обновлено: 14:55 30.10.2020)
 
© Фото : Конституційний Суд УкраїниГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Конституційний Суд України
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о возможной причастности к деятельности преступной организации в качестве свидетеля, но на него не придет.
Государственное бюро расследований Украины в четверг заявило, что Тупицкого вызвали на допрос, его проверяют на причастность к преступной организации.

"Вчера вечером в 23.00 (00.00 мск) меня ищут два следователя для вручения повестки в качестве свидетеля. Интересно, если сегодня в суд (КС – ред.) пришла официальная повестка по электронной почте", - сказал Тупицкий на брифинге, который транслировало агентство УНН.

По словам главы КС, следователи интересовались у консьержа в его доме, ездит ли он с охраной, когда приезжает домой и по какой дороге.
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Тупицкий отметил, что дело, по которому его вызывают, расследуется уже семь лет и его дважды по нему допрашивали. "Если бы там было подозрение, я бы там был уже под подозрением… Я спросил у следователя: "Вы убедились, что я не причастен к этому?" Ответ следователя: "Никто о вас ничего не сказал", - сказал Тупицкий.
Он уточнил, что речь идет о его возможной причастности к вмешательству в автоматизированную систему распределения судей хозяйственного суда.
"Я прошу вас не удивляться, что не явлюсь на допрос. Почему? Фактически обнародовано мне подозрение, какой же я свидетель после этого?" - добавил он.
Согласно украинскому законодательству, в случае систематической неявки на допросы свидетелей или подозреваемых следователь может просить суд разрешить принудительный привод.
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