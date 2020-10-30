https://ria.ru/20201030/ks-1582281129.html

Глава КС Украины заявил, что Зеленский пытается создать "послушный" суд

Глава КС Украины заявил, что Зеленский пытается создать "послушный" суд

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий считает, что идея переизбрания судей направлена на создание "послушного" суда. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T14:17

2020-10-30T14:17

2020-10-30T14:49

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285234_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_8909b9f0013f7606c4cc927bb30859e0.jpg

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий считает, что идея переизбрания судей направлена на создание "послушного" суда.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины Владимира Зеленского решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение суда Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.По его мнению, за идеей роспуска нынешнего состава КС стоит окружение Зеленского, но не стал называть имена.

https://ria.ru/20201030/ks-1582284648.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире