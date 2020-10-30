Глава КС Украины заявил, что Зеленский пытается создать "послушный" суд
14:17 30.10.2020 (обновлено: 14:49 30.10.2020)
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий считает, что идея переизбрания судей направлена на создание "послушного" суда.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины Владимира Зеленского решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение суда Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
"Цель всего этого - создать нейтральный, послушный, "кнопочный" суд. Нажал на кнопку - вот там дело, идите, рассмотрите, отдыхайте - отпустили кнопку. Нажали кнопку - снова дело. При "кнопочной системе" будет прогнозировано, что будет рассматривать суд и как рассматривать. Этого хотят наши европейские доноры? Я сомневаюсь", - заявил Тупицкий на брифинге.
По его мнению, за идеей роспуска нынешнего состава КС стоит окружение Зеленского, но не стал называть имена.