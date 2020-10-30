https://ria.ru/20201030/korruptsiya-1582354596.html
Прокуратура Украины обвинила КС в давлении на антикоррупционные органы
Прокуратура Украины обвинила КС в давлении на антикоррупционные органы
И. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Максим Грищук назвал решение Конституционного суда об отмене ряда норм давлением на... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:50
2020-10-30T18:50
2020-10-30T18:50
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
конституционный суд украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582278632_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d5f2a89fc2283a7adf675d77e5aee0e5.jpg
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. И. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Максим Грищук назвал решение Конституционного суда об отмене ряда норм давлением на все антикоррупционные органы.В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. В нем КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов."Решение Конституционного суда Украины накладывает большой негативный отпечаток на всю работу антикоррупционных органов. Это существенный удар по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений", - цитирует его пресс-служба на странице CАП в Facebook.По его словам, сейчас в САП и Национальном антикоррупционном бюро Украины находятся 110 дел по фактам умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в декларации. Подозреваемыми являются 43 человека, среди которых бывшие депутаты Рады, судьи, руководители государственных органов и другие должностные лица, в отношении большинства из них расследование закончено. В Высшем антикоррупционном суде на рассмотрении находится 17 уголовных дел.Он также прокомментировал решение об отмене гражданской конфискации. "Среди ее преимуществ - возможность в более сжатые сроки взыскать в доход государства незаконно приобретенное чиновниками имущество, поскольку не требует доказательства вины в уголовном процессе", - добавил он.По его словам, это решение Конституционного суда "не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам, насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников"."Решение Конституционного суда Украины является давлением на все антикоррупционные органы. И перечеркивают все достижения и победы в борьбе с этим негативным проявлением в украинском обществе. Эти решения не шаг, и даже не два шага назад", - подчеркнул Грищук.
https://ria.ru/20201030/imuschestvo-1582327543.html
https://ria.ru/20201030/zelenskiy-1582293868.html
https://ria.ru/20201030/ks-1582277133.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582278632_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a6f0fc6f1cfc66d82ac1d552bc3abe86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), конституционный суд украины, украина, в мире
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости.
И. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины
Максим Грищук назвал решение Конституционного суда об отмене ряда норм давлением на все антикоррупционные органы.
В пятницу Зеленский внес в Верховную раду
проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. В нем КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов.
"Решение Конституционного суда Украины накладывает большой негативный отпечаток на всю работу антикоррупционных органов. Это существенный удар по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений", - цитирует его пресс-служба на странице CАП в Facebook
.
По его словам, сейчас в САП и Национальном антикоррупционном бюро Украины находятся 110 дел по фактам умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в декларации. Подозреваемыми являются 43 человека, среди которых бывшие депутаты Рады, судьи, руководители государственных органов и другие должностные лица, в отношении большинства из них расследование закончено. В Высшем антикоррупционном суде на рассмотрении находится 17 уголовных дел.
Он также прокомментировал решение об отмене гражданской конфискации. "Среди ее преимуществ - возможность в более сжатые сроки взыскать в доход государства незаконно приобретенное чиновниками имущество, поскольку не требует доказательства вины в уголовном процессе", - добавил он.
По его словам, это решение Конституционного суда "не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам, насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников".
"Решение Конституционного суда Украины является давлением на все антикоррупционные органы. И перечеркивают все достижения и победы в борьбе с этим негативным проявлением в украинском обществе. Эти решения не шаг, и даже не два шага назад", - подчеркнул Грищук.