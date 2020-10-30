https://ria.ru/20201030/korruptsiya-1582354596.html

Прокуратура Украины обвинила КС в давлении на антикоррупционные органы

Прокуратура Украины обвинила КС в давлении на антикоррупционные органы

И. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Максим Грищук назвал решение Конституционного суда об отмене ряда норм давлением на... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:50

2020-10-30T18:50

2020-10-30T18:50

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

конституционный суд украины

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. И. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Максим Грищук назвал решение Конституционного суда об отмене ряда норм давлением на все антикоррупционные органы.В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. В нем КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов."Решение Конституционного суда Украины накладывает большой негативный отпечаток на всю работу антикоррупционных органов. Это существенный удар по механизму выявления коррупционных уголовных правонарушений", - цитирует его пресс-служба на странице CАП в Facebook.По его словам, сейчас в САП и Национальном антикоррупционном бюро Украины находятся 110 дел по фактам умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в декларации. Подозреваемыми являются 43 человека, среди которых бывшие депутаты Рады, судьи, руководители государственных органов и другие должностные лица, в отношении большинства из них расследование закончено. В Высшем антикоррупционном суде на рассмотрении находится 17 уголовных дел.Он также прокомментировал решение об отмене гражданской конфискации. "Среди ее преимуществ - возможность в более сжатые сроки взыскать в доход государства незаконно приобретенное чиновниками имущество, поскольку не требует доказательства вины в уголовном процессе", - добавил он.По его словам, это решение Конституционного суда "не способствует преодолению коррупции, поскольку количество расследований и первые приговоры по делам показывают нам, насколько велика проблема коррупции в Украине и насколько глубоко она засела в удобных креслах чиновников"."Решение Конституционного суда Украины является давлением на все антикоррупционные органы. И перечеркивают все достижения и победы в борьбе с этим негативным проявлением в украинском обществе. Эти решения не шаг, и даже не два шага назад", - подчеркнул Грищук.

https://ria.ru/20201030/imuschestvo-1582327543.html

https://ria.ru/20201030/zelenskiy-1582293868.html

https://ria.ru/20201030/ks-1582277133.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), конституционный суд украины, украина, в мире