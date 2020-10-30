https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582384961.html
ВОЗ провела встречу с китайскими учеными по поводу происхождения COVID-19
ВОЗ провела встречу с китайскими учеными по поводу происхождения COVID-19
Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу провела первую виртуальную встречу с коллегами из Китая для установления... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T22:08
2020-10-30T22:08
2020-10-30T22:08
распространение нового коронавируса
тедрос адханом гебрейесус
воз
китай
в мире
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ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пятницу провела первую виртуальную встречу с коллегами из Китая для установления происхождения SARS-CoV-2, заявил на брифинге в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тедрос адханом гебрейесус, воз, китай, в мире