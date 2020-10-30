https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582230752.html

Роспотребнадзор рассказал, когда может прекратиться рост случаев COVID-19

Роспотребнадзор рассказал, когда может прекратиться рост случаев COVID-19

Ежедневный прирост новых случаев COVID-19, возможно, прекратится в середине ноября, пока эпидпроцесс находится в фазе роста, заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:56

2020-10-30T10:56

2020-10-30T11:29

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ежедневный прирост новых случаев COVID-19, возможно, прекратится в середине ноября, пока эпидпроцесс находится в фазе роста, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что число новых случаев COVID-19 увеличилось за последние сутки на рекордные 18 283, всего в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев коронавируса.Она отметила, что на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество