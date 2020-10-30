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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582230752.html
Роспотребнадзор рассказал, когда может прекратиться рост случаев COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, когда может прекратиться рост случаев COVID-19
Ежедневный прирост новых случаев COVID-19, возможно, прекратится в середине ноября, пока эпидпроцесс находится в фазе роста, заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:56
2020-10-30T11:29
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ежедневный прирост новых случаев COVID-19, возможно, прекратится в середине ноября, пока эпидпроцесс находится в фазе роста, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что число новых случаев COVID-19 увеличилось за последние сутки на рекордные 18 283, всего в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев коронавируса.Она отметила, что на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, когда может прекратиться рост случаев COVID-19

10:56 30.10.2020 (обновлено: 11:29 30.10.2020)
 
© Павел БедняковЛюди в защитных масках на улице
Люди в защитных масках на улице - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ежедневный прирост новых случаев COVID-19, возможно, прекратится в середине ноября, пока эпидпроцесс находится в фазе роста, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее сообщалось, что число новых случаев COVID-19 увеличилось за последние сутки на рекордные 18 283, всего в стране зарегистрировано 1 599 976 случаев коронавируса.
"Пока эпидемический процесс находится в фазе роста. Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция и ее эпидемиология все же недостаточно изучена",- сказала Пшеничная.
Она отметила, что на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям.
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