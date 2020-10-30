https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582228777.html

В Москве за сутки госпитализировали 1274 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1274 человека с COVID-19

На ИВЛ в Москве находятся 339 пациентов с COVID-19, за сутки были госпитализированы 1274 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:46

2020-10-30T10:46

2020-10-30T11:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На ИВЛ в Москве находятся 339 пациентов с COVID-19, за сутки были госпитализированы 1274 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что 9,2% среди заболевших - дети, 46,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,7% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582196454.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество