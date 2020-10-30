https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582216839.html
Эксперт оценила вероятность проникновения в Россию нового вида COVID-19
Эксперт оценила вероятность проникновения в Россию нового вида COVID-19
Новый вид коронавируса, обнаруженный швейцарскими и испанскими учеными и названный 20A.EU1, скорее всего, на данный момент не проник в Россию, заявила РИА... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:34
2020-10-30T09:34
2020-10-30T09:34
распространение нового коронавируса
латвия
норвегия
испания
в мире
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ЦЮРИХ, 30 окт - РИА Новости. Новый вид коронавируса, обнаруженный швейцарскими и испанскими учеными и названный 20A.EU1, скорее всего, на данный момент не проник в Россию, заявила РИА Новости руководитель соответствующего исследования, эволюционный генетик Базельского университета Эмма Ходкрофт.Ранее стало известно, что ученые из Швейцарии и Испании обнаружили новый вид коронавируса, возникший в испанском королевстве летом 2020 года и очень быстро распространяющийся по Европе. Сообщалось, что на 20A.EU1 приходится 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании, около 80% в Испании, 60% в Ирландии и от 30% до 40% в Швейцарии и Нидерландах. Новый вариант вируса также был обнаружен во Франции, Бельгии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии и Швеции.Европейские исследователи заявили, что распространению этого варианта коронавируса способствовали ослабление ограничений на поездки и нарушение мер социального дистанцирования летом.Она добавила, что вероятность появления нового типа коронавируса в РФ зависит о того, какое число путешественников из стран Европы приезжает в Россию прямо сейчас, проводится ли там тестирование и введен ли карантин.Ходкрофт отметила, что меры предосторожности против 20A.EU1 точно такие же, как и против остальных вариантов SARS-CoV-2."Важно носить маску, особенно в помещении, когда температура снижается, мыть руки и сохранять социальную дистанцию. В частности, рекомендуется избегать тесного контакта и закрытых помещений с плохой вентиляцией", - заключила исследователь.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582215949.html
https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582097085.html
латвия
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испания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, норвегия, испания, в мире
ЦЮРИХ, 30 окт - РИА Новости. Новый вид коронавируса, обнаруженный швейцарскими и испанскими учеными и названный 20A.EU1, скорее всего, на данный момент не проник в Россию, заявила РИА Новости руководитель соответствующего исследования, эволюционный генетик Базельского университета Эмма Ходкрофт.
Ранее стало известно, что ученые из Швейцарии
и Испании
обнаружили новый вид коронавируса, возникший в испанском королевстве летом 2020 года и очень быстро распространяющийся по Европе
. Сообщалось, что на 20A.EU1 приходится 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании
, около 80% в Испании, 60% в Ирландии
и от 30% до 40% в Швейцарии и Нидерландах
. Новый вариант вируса также был обнаружен во Франции
, Бельгии
, Германии
, Италии
, Латвии
, Норвегии
и Швеции
.
Европейские исследователи заявили, что распространению этого варианта коронавируса способствовали ослабление ограничений на поездки и нарушение мер социального дистанцирования летом.
"На данный момент мы не видим, чтобы вариант 20A.EU1 распространился на Россию. У нас есть около 100 примеров случаев заражения коронавирусом из России в сентябре, но ни один из них не является частью варианта, который мы идентифицируем. Может быть, он есть, но не был отобран, а может быть, его и нет", - заявила Ходкрофт.
Она добавила, что вероятность появления нового типа коронавируса в РФ зависит о того, какое число путешественников из стран Европы приезжает в Россию прямо сейчас, проводится ли там тестирование и введен ли карантин.
Ходкрофт отметила, что меры предосторожности против 20A.EU1 точно такие же, как и против остальных вариантов SARS-CoV-2.
"Важно носить маску, особенно в помещении, когда температура снижается, мыть руки и сохранять социальную дистанцию. В частности, рекомендуется избегать тесного контакта и закрытых помещений с плохой вентиляцией", - заключила исследователь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.