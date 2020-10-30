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В Москве еще 3985 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 3985 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 3985 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 307 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:04
2020-10-30T09:12
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еще 3985 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 307 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова , общество

В Москве еще 3985 пациентов вылечились от COVID-19

09:04 30.10.2020 (обновлено: 09:12 30.10.2020)
 
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© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еще 3985 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 307 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3985 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 307 816", - сообщила вице-мэр.
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМоскваКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаОбщество
 
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