https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582213070.html

В Москве еще 3985 пациентов вылечились от COVID-19

В Москве еще 3985 пациентов вылечились от COVID-19

Еще 3985 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 307 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:04

2020-10-30T09:04

2020-10-30T09:12

москва

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еще 3985 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 307 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова , общество