https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582213070.html
В Москве еще 3985 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 3985 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 3985 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 307 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:04
2020-10-30T09:04
2020-10-30T09:12
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
анастасия ракова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581755353_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_db758b4c8d33798ff70e17e881498086.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еще 3985 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 307 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581755353_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_53eda665bb060b2f34016c2545a3a67d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, анастасия ракова , общество