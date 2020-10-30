Онлайн-конференция о новом проекте РОСКИНО и Минкультуры РФ
5 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную новому проекту РОСКИНО и Министерства культуры Российской Федерации, направленному на продвижение российского контента на перспективных международных рынках.
Задать вопрос
Участники:
- Министр культуры Российской Федерации Ольга ЛЮБИМОВА;
- генеральный директор РОСКИНО Евгения МАРКОВА;
- председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей СЕЛЬЯНОВ;
- режиссер, сценарист, продюсер, актер Клим ШИПЕНКО;
- директор программ - главный редактор VOD-платформы Filmin (Испания) Joan SALO.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр культуры Российской Федерации Ольга ЛЮБИМОВА;
- генеральный директор РОСКИНО Евгения МАРКОВА;
- председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей СЕЛЬЯНОВ;
- режиссер, сценарист, продюсер, актер Клим ШИПЕНКО;
- директор программ - главный редактор VOD-платформы Filmin (Испания) Joan SALO.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru