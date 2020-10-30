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Онлайн-конференция о новом проекте РОСКИНО и Минкультуры РФ
Онлайн-конференция о новом проекте РОСКИНО и Минкультуры РФ
5 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную новому проекту РОСКИНО и Министерства культуры Российской Федерации, направленному на продвижение российского контента на перспективных международных рынках.
2020-10-30T16:18
2020-10-30T16:18
анонсы
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Задать вопросУчастники:- Министр культуры Российской Федерации Ольга ЛЮБИМОВА;- генеральный директор РОСКИНО Евгения МАРКОВА;- председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей СЕЛЬЯНОВ;- режиссер, сценарист, продюсер, актер Клим ШИПЕНКО;- директор программ - главный редактор VOD-платформы Filmin (Испания) Joan SALO.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о новом проекте РОСКИНО и Минкультуры РФ

16:18 30.10.2020
 
Читать ria.ru в
5 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную новому проекту РОСКИНО и Министерства культуры Российской Федерации, направленному на продвижение российского контента на перспективных международных рынках.
Задать вопрос

Участники:
- Министр культуры Российской Федерации Ольга ЛЮБИМОВА;
- генеральный директор РОСКИНО Евгения МАРКОВА;
- председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей СЕЛЬЯНОВ;
- режиссер, сценарист, продюсер, актер Клим ШИПЕНКО;
- директор программ - главный редактор VOD-платформы Filmin (Испания) Joan SALO.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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