https://ria.ru/20201030/kino-1582309906.html

Онлайн-конференция о новом проекте РОСКИНО и Минкультуры РФ

Онлайн-конференция о новом проекте РОСКИНО и Минкультуры РФ

5 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную новому проекту РОСКИНО и Министерства культуры Российской Федерации, направленному на продвижение российского контента на перспективных международных рынках.

2020-10-30T16:18

2020-10-30T16:18

2020-10-30T16:18

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Министр культуры Российской Федерации Ольга ЛЮБИМОВА;- генеральный директор РОСКИНО Евгения МАРКОВА;- председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей СЕЛЬЯНОВ;- режиссер, сценарист, продюсер, актер Клим ШИПЕНКО;- директор программ - главный редактор VOD-платформы Filmin (Испания) Joan SALO.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы