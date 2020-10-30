https://ria.ru/20201030/khizhina-1582304435.html

Живущего с отцом в хижине в Балашихе мальчика забрали в детдом

Живущего с отцом в хижине в Балашихе мальчика забрали в детдом

Мальчика, живущего с бездомными в самодельной хижине в лесу подмосковной Балашихи, забрали в детский дом, сообщили РИА Новости в Управлении делами администрации РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:54

2020-10-30T15:54

2020-10-30T15:54

анна кузнецова

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Мальчика, живущего с бездомными в самодельной хижине в лесу подмосковной Балашихи, забрали в детский дом, сообщили РИА Новости в Управлении делами администрации городского округа Балашиха.Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой была организована проверка.

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия