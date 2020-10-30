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Живущего с отцом в хижине в Балашихе мальчика забрали в детдом
Живущего с отцом в хижине в Балашихе мальчика забрали в детдом
Мальчика, живущего с бездомными в самодельной хижине в лесу подмосковной Балашихи, забрали в детский дом, сообщили РИА Новости в Управлении делами администрации РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:54
2020-10-30T15:54
2020-10-30T15:54
анна кузнецова
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Мальчика, живущего с бездомными в самодельной хижине в лесу подмосковной Балашихи, забрали в детский дом, сообщили РИА Новости в Управлении делами администрации городского округа Балашиха.Ранее в СМИ появилась информация, что маленький мальчик живет с бездомными в подмосковном лесу в самодельной хижине. По словам местных жителей, ребёнок регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что мальчик отправлен в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него не обнаружено. По данному факту подмосковной прокуратурой была организована проверка.
балашиха
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, балашиха, московская область (подмосковье), происшествия