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Бельгийского учителя отстранили от работы из-за карикатуры на Мухаммеда
Бельгийского учителя отстранили от работы из-за карикатуры на Мухаммеда
Учитель муниципальной школы в брюссельском районе Моленбек-Сан-Жан был отстранен от работы после того, как продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:00
2020-10-30T19:00
пророк мухаммед
брюссель
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Учитель муниципальной школы в брюссельском районе Моленбек-Сан-Жан был отстранен от работы после того, как продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, в его отношении запущена дисциплинарная процедура."Согласно данным родителей, которые ссылаются на слова своих детей после уроков, учитель передал детям в классе планшет, предложив тем, кто не хочет видеть карикатуры, смотреть в пол или в сторону", - пишет бельгийская газета LaLibre.Учитель вел уроки гражданственности в шестом классе, где средний возраст детей - 11 лет. Инцидент произошел всего через несколько дней после убийства под Парижем учителя истории Самюэля Пати, которое связывают с демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда.Как рассказал изданию член местного муниципального совета Хишам Шакир, его сын присутствовал в классе, когда учитель демонстрировал карикатуры. Шакир сам уведомил о случившемся школьную администрацию. "Я считаю, что это не дает ничего, а только учит детей ненависти. Мы не хотим обидеть учителя или кого-то еще, а лишь выступаем за уважение нашей религии. Давайте жить в уважении, достоинстве, братстве вне зависимости от религиозной принадлежности", - сказал Шакир.В местной коммуне, в чьем ведении находится школа, подтвердили информацию об отстранении учителя. "Учитель вышел за рамки школьной программы, касающейся свободы слова, не подготовил детей к просмотру подобных карикатур, и, в частности, не должен был показывать фотографии обнаженных персонажей", - приводит газета слова представителя муниципального образования. Он подтвердил, что в отношении педагога проводится "дисциплинарная процедура".Шестнадцатого октября во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Лидера Франции поддержали в Европе, однако в ряде мусульманских стран его слова подвергли критике, в Турции, в частности, призвали к бойкоту французских товаров.В четверг утром во Франции произошла еще одна атака экстремиста. Мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
https://ria.ru/20201019/karikatury-1580519328.html
https://ria.ru/20201029/karikatury-1582075736.html
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брюссель
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пророк мухаммед, брюссель, бельгия, в мире

Бельгийского учителя отстранили от работы из-за карикатуры на Мухаммеда

19:00 30.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Учитель муниципальной школы в брюссельском районе Моленбек-Сан-Жан был отстранен от работы после того, как продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, в его отношении запущена дисциплинарная процедура.
"Согласно данным родителей, которые ссылаются на слова своих детей после уроков, учитель передал детям в классе планшет, предложив тем, кто не хочет видеть карикатуры, смотреть в пол или в сторону", - пишет бельгийская газета LaLibre.
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Учитель вел уроки гражданственности в шестом классе, где средний возраст детей - 11 лет. Инцидент произошел всего через несколько дней после убийства под Парижем учителя истории Самюэля Пати, которое связывают с демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда.
Как рассказал изданию член местного муниципального совета Хишам Шакир, его сын присутствовал в классе, когда учитель демонстрировал карикатуры. Шакир сам уведомил о случившемся школьную администрацию. "Я считаю, что это не дает ничего, а только учит детей ненависти. Мы не хотим обидеть учителя или кого-то еще, а лишь выступаем за уважение нашей религии. Давайте жить в уважении, достоинстве, братстве вне зависимости от религиозной принадлежности", - сказал Шакир.
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В местной коммуне, в чьем ведении находится школа, подтвердили информацию об отстранении учителя. "Учитель вышел за рамки школьной программы, касающейся свободы слова, не подготовил детей к просмотру подобных карикатур, и, в частности, не должен был показывать фотографии обнаженных персонажей", - приводит газета слова представителя муниципального образования. Он подтвердил, что в отношении педагога проводится "дисциплинарная процедура".
Шестнадцатого октября во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Лидера Франции поддержали в Европе, однако в ряде мусульманских стран его слова подвергли критике, в Турции, в частности, призвали к бойкоту французских товаров.
В четверг утром во Франции произошла еще одна атака экстремиста. Мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. При задержании он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
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19 октября, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
 
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