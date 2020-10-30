https://ria.ru/20201030/karabakh-1582245216.html

В Карабахе заявили об ударах по азербайджанским военным

В Карабахе заявили об ударах по азербайджанским военным

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) заявили об атаках на азербайджанских военных. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T11:51

2020-10-30T11:51

2020-10-30T13:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) заявили об атаках на азербайджанских военных.Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook об интенсивных боях на южном направлении передовой.Утром в пятницу Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянской РСЗО "Смерч", которая, по данным ведомства, обстреливала Барду, в результате чего погибли не менее 19 человек. Также Баку обвинил Ереван в обстреле районов, которые граничат с Карабахом. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели, успехом это тоже не увенчалось.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. 2020-10-30T11:51 true PT1M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире