https://ria.ru/20201030/karabakh-1582245216.html
В Карабахе заявили об ударах по азербайджанским военным
В Карабахе заявили об ударах по азербайджанским военным
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) заявили об атаках на азербайджанских военных. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:51
2020-10-30T11:51
2020-10-30T13:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) заявили об атаках на азербайджанских военных.Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook об интенсивных боях на южном направлении передовой.Утром в пятницу Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянской РСЗО "Смерч", которая, по данным ведомства, обстреливала Барду, в результате чего погибли не менее 19 человек. Также Баку обвинил Ереван в обстреле районов, которые граничат с Карабахом. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в конце прошлой недели, успехом это тоже не увенчалось.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта
Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
2020-10-30T11:51
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PT1M27S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире