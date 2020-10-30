https://ria.ru/20201030/kanalizatsiya-1582217456.html

В Иркутске канализационные стоки попали в Ангару из-за аварии

В Иркутске канализационные стоки попали в Ангару из-за аварии

Неочищенные стоки были сброшены в Ангару из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал" в Иркутске, проводится проверка, сообщает Байкальская... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T09:39

2020-10-30T09:39

2020-10-30T09:39

ангара

жкх

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Неочищенные стоки были сброшены в Ангару из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал" в Иркутске, проводится проверка, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.Утром в пятницу в соцсети "ВКонтакте" появилась видеозапись, сделанная иркутянкой. На ней видно, как в Ангару в центре Иркутска сбрасываются канализационные стоки."Проблема возникла из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал", вчера ее устранили. После получения результатов анализов будем решать вопрос о привлечении к ответственности", - говорится в сообщении.Специалисты Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры организовали проверку. К ней привлечены органы Росприроднадзора и Росрыболовства. Взяты пробы воды, устанавливается ущерб, нанесенный природе.

ангара

иркутск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангара, жкх, иркутск, происшествия