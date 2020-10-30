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В Иркутске канализационные стоки попали в Ангару из-за аварии
В Иркутске канализационные стоки попали в Ангару из-за аварии
Неочищенные стоки были сброшены в Ангару из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал" в Иркутске, проводится проверка, сообщает Байкальская... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:39
2020-10-30T09:39
ангара
жкх
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Неочищенные стоки были сброшены в Ангару из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал" в Иркутске, проводится проверка, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.Утром в пятницу в соцсети "ВКонтакте" появилась видеозапись, сделанная иркутянкой. На ней видно, как в Ангару в центре Иркутска сбрасываются канализационные стоки."Проблема возникла из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал", вчера ее устранили. После получения результатов анализов будем решать вопрос о привлечении к ответственности", - говорится в сообщении.Специалисты Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры организовали проверку. К ней привлечены органы Росприроднадзора и Росрыболовства. Взяты пробы воды, устанавливается ущерб, нанесенный природе.
ангара
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ангара, жкх, иркутск, происшествия

В Иркутске канализационные стоки попали в Ангару из-за аварии

09:39 30.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМост через реку Ангара в Иркутске.
Мост через реку Ангара в Иркутске. - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Неочищенные стоки были сброшены в Ангару из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал" в Иркутске, проводится проверка, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Утром в пятницу в соцсети "ВКонтакте" появилась видеозапись, сделанная иркутянкой. На ней видно, как в Ангару в центре Иркутска сбрасываются канализационные стоки.
"Проблема возникла из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал", вчера ее устранили. После получения результатов анализов будем решать вопрос о привлечении к ответственности", - говорится в сообщении.
Специалисты Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры организовали проверку. К ней привлечены органы Росприроднадзора и Росрыболовства. Взяты пробы воды, устанавливается ущерб, нанесенный природе.
 
АнгараЖКХИркутскПроисшествия
 
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