https://ria.ru/20201030/kanalizatsiya-1582217456.html
В Иркутске канализационные стоки попали в Ангару из-за аварии
В Иркутске канализационные стоки попали в Ангару из-за аварии
Неочищенные стоки были сброшены в Ангару из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал" в Иркутске, проводится проверка, сообщает Байкальская... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T09:39
2020-10-30T09:39
2020-10-30T09:39
ангара
жкх
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Неочищенные стоки были сброшены в Ангару из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал" в Иркутске, проводится проверка, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.Утром в пятницу в соцсети "ВКонтакте" появилась видеозапись, сделанная иркутянкой. На ней видно, как в Ангару в центре Иркутска сбрасываются канализационные стоки."Проблема возникла из-за аварии на канализационно-насосной станции МУП "Водоканал", вчера ее устранили. После получения результатов анализов будем решать вопрос о привлечении к ответственности", - говорится в сообщении.Специалисты Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры организовали проверку. К ней привлечены органы Росприроднадзора и Росрыболовства. Взяты пробы воды, устанавливается ущерб, нанесенный природе.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангара, жкх, иркутск, происшествия