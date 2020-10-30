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https://ria.ru/20201030/jennifer-lopez-1582117701.html
Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"
Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"
Актриса и певица Дженнифер Лопес в беседе с продюсером Элейн Голдсмит-Томас для издания Variety рассказала, как сражалась за главную роль в романтической... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T03:51
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культура
кино и сериалы
новости культуры
мэттью макконахи
дженнифер лопес
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Актриса и певица Дженнифер Лопес в беседе с продюсером Элейн Голдсмит-Томас для издания Variety рассказала, как сражалась за главную роль в романтической комедии "Свадебный переполох" (2001).По словам актрисы, из-за участия в предыдущих лентах (Лопес преимущественно играла в драмах и триллерах) получить роль в легком и веселом фильме ей было непросто.Актриса также рассказала, что запросила у Адама Шенкмана высокий гонорар (сумму Лопес не уточнила), на который режиссер не сразу согласился: "Но потом он все-таки передумал и заявил: "Дайте ей все, что она хочет". Она также вспомнила Джулию Робертс, которая годом ранее получила 20 миллионов за главную роль в фильме Стивена Содерберга "Эрин Брокович". Дженнифер Лопес считает, что все это позволило женщинам в кинематографе получать такие же высокие гонорары, как и мужчины. Комедия "Свадебный переполох" имела коммерческий успех после выхода в прокат. При бюджете в 35 миллионов долларов лента с Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи в главных ролях заработала почти 95 миллионов.
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кино и сериалы, новости культуры, мэттью макконахи, дженнифер лопес, джулия робертс

Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"

03:51 30.10.2020 (обновлено: 03:57 30.10.2020)
 
© Columbia Pictures Corporation (2001)Кадр из фильма "Свадебный переполох"
Кадр из фильма Свадебный переполох - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Columbia Pictures Corporation (2001)
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Актриса и певица Дженнифер Лопес в беседе с продюсером Элейн Голдсмит-Томас для издания Variety рассказала, как сражалась за главную роль в романтической комедии "Свадебный переполох" (2001).
По словам актрисы, из-за участия в предыдущих лентах (Лопес преимущественно играла в драмах и триллерах) получить роль в легком и веселом фильме ей было непросто.

"Мне пришлось вырываться из своего амплуа и убеждать режиссера утвердить меня на главную роль в первый для меня романтической комедии "Свадебном переполохе", – подчеркнула Дженнифер Лопес.

Актриса также рассказала, что запросила у Адама Шенкмана высокий гонорар (сумму Лопес не уточнила), на который режиссер не сразу согласился: "Но потом он все-таки передумал и заявил: "Дайте ей все, что она хочет".

"Я – латиноамериканка. Поэтому для меня было важно, чтобы кто-то из женщин моего происхождения мог достойно зарабатывать в этой отрасли. Это было большим делом", – уточнила Лопес.

Она также вспомнила Джулию Робертс, которая годом ранее получила 20 миллионов за главную роль в фильме Стивена Содерберга "Эрин Брокович". Дженнифер Лопес считает, что все это позволило женщинам в кинематографе получать такие же высокие гонорары, как и мужчины.
Комедия "Свадебный переполох" имела коммерческий успех после выхода в прокат. При бюджете в 35 миллионов долларов лента с Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи в главных ролях заработала почти 95 миллионов.
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