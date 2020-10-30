https://ria.ru/20201030/jennifer-lopez-1582117701.html

Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"

Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"

Актриса и певица Дженнифер Лопес в беседе с продюсером Элейн Голдсмит-Томас для издания Variety рассказала, как сражалась за главную роль в романтической... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T03:51

2020-10-30T03:51

2020-10-30T03:57

культура

кино и сериалы

новости культуры

мэттью макконахи

дженнифер лопес

джулия робертс

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Актриса и певица Дженнифер Лопес в беседе с продюсером Элейн Голдсмит-Томас для издания Variety рассказала, как сражалась за главную роль в романтической комедии "Свадебный переполох" (2001).По словам актрисы, из-за участия в предыдущих лентах (Лопес преимущественно играла в драмах и триллерах) получить роль в легком и веселом фильме ей было непросто.Актриса также рассказала, что запросила у Адама Шенкмана высокий гонорар (сумму Лопес не уточнила), на который режиссер не сразу согласился: "Но потом он все-таки передумал и заявил: "Дайте ей все, что она хочет". Она также вспомнила Джулию Робертс, которая годом ранее получила 20 миллионов за главную роль в фильме Стивена Содерберга "Эрин Брокович". Дженнифер Лопес считает, что все это позволило женщинам в кинематографе получать такие же высокие гонорары, как и мужчины. Комедия "Свадебный переполох" имела коммерческий успех после выхода в прокат. При бюджете в 35 миллионов долларов лента с Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи в главных ролях заработала почти 95 миллионов.

https://ria.ru/20201029/lopez-1581911807.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мэттью макконахи, дженнифер лопес, джулия робертс