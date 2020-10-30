https://ria.ru/20201030/fundamentalisty-1582321056.html

Патрушев предупредил об активизации радикальных исламистов в России

Патрушев предупредил об активизации радикальных исламистов в России

Радикальные исламские фундаменталисты наращивают распространение своей идеологии в стране, заявил на совещании по вопросам национальной безопасности в ЦФО... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:57

2020-10-30T16:57

2020-10-30T18:12

россия

николай патрушев

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Радикальные исламские фундаменталисты наращивают распространение своей идеологии в стране, заявил на совещании по вопросам национальной безопасности в ЦФО секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что, согласно результатам проведенного анализа, сохраняются угрозы нацбезопасности, связанные с вовлечением молодежи в деятельность деструктивных движений и политических партий. Больше всего распространению радикальной идеологии среди молодых людей способствуют проблемы в системе воспитания, безработица, социальная незащищенность и сложности с получением образования, уточнил секретарь Совбеза. Он также указал на рост числа подростков, участвующих в радикальных движениях. По данным ведомства, их количество в соцсетях уже превысило 70 тысяч человек. Это ведет к возникновению криминальных группировок, призывающих к насилию, указал Патрушев.

https://ria.ru/20201030/finansirovanie-1582207340.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай патрушев, общество