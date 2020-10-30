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Патрушев предупредил об активизации радикальных исламистов в России
Патрушев предупредил об активизации радикальных исламистов в России
Радикальные исламские фундаменталисты наращивают распространение своей идеологии в стране, заявил на совещании по вопросам национальной безопасности в ЦФО... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:57
2020-10-30T18:12
россия
николай патрушев
общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Радикальные исламские фундаменталисты наращивают распространение своей идеологии в стране, заявил на совещании по вопросам национальной безопасности в ЦФО секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что, согласно результатам проведенного анализа, сохраняются угрозы нацбезопасности, связанные с вовлечением молодежи в деятельность деструктивных движений и политических партий. Больше всего распространению радикальной идеологии среди молодых людей способствуют проблемы в системе воспитания, безработица, социальная незащищенность и сложности с получением образования, уточнил секретарь Совбеза. Он также указал на рост числа подростков, участвующих в радикальных движениях. По данным ведомства, их количество в соцсетях уже превысило 70 тысяч человек. Это ведет к возникновению криминальных группировок, призывающих к насилию, указал Патрушев.
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россия, николай патрушев, общество

Патрушев предупредил об активизации радикальных исламистов в России

16:57 30.10.2020 (обновлено: 18:12 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Радикальные исламские фундаменталисты наращивают распространение своей идеологии в стране, заявил на совещании по вопросам национальной безопасности в ЦФО секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"В целях вовлечения молодежи в противоправную деятельность представителями радикальных исламских фундаменталистов активизирована работа по принятию ислама лицами, не относящимися традиционно к народностям мусульманской культуры", — цитирует Патрушева пресс-служба Совбеза.
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Он подчеркнул, что, согласно результатам проведенного анализа, сохраняются угрозы нацбезопасности, связанные с вовлечением молодежи в деятельность деструктивных движений и политических партий.
Больше всего распространению радикальной идеологии среди молодых людей способствуют проблемы в системе воспитания, безработица, социальная незащищенность и сложности с получением образования, уточнил секретарь Совбеза.

"Все большее распространение получает идеология субкультур, отрицающих сложившиеся в обществе нормы морали и нравственности, способствующих формированию сообществ экстремистской и террористической направленности. Сохраняются тенденции вовлечения молодежи в деятельность нетрадиционных для России религиозных организаций, тоталитарных сект, исповедующих идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма".

Николай Патрушев
Он также указал на рост числа подростков, участвующих в радикальных движениях. По данным ведомства, их количество в соцсетях уже превысило 70 тысяч человек. Это ведет к возникновению криминальных группировок, призывающих к насилию, указал Патрушев.
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