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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html
В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией
В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией
Нельзя прикрывать экстремизм религией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T12:51
2020-10-30T15:08
религия и мировоззрение
рашид алимов
кристиан эстрози
новости - религия и мировоззрение
ницца
вооруженные нападения во франции
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нельзя прикрывать экстремизм религией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире "Говорит Москва" отметил, что к уменьшению числа радикалов может привести большее количество мечетей.Он также отметил, что число мечетей — вопрос городских властей.Тема стала актуальной после трагедии в Ницце. Накануне мужчина набросился с ножом на людей у церкви. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Правительство Франции ввело план по противодействию терроризму.Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.
https://ria.ru/20201030/islam--1582182627.html
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рашид алимов, кристиан эстрози, новости - религия и мировоззрение, ницца, вооруженные нападения во франции, дмитрий песков, в мире

В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией

12:51 30.10.2020 (обновлено: 15:08 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нельзя прикрывать экстремизм религией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире "Говорит Москва" отметил, что к уменьшению числа радикалов может привести большее количество мечетей.

"Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма. Она их абсолютно отвергает. И экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии. Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать. Это не что иное, как экстремизм и терроризм", — прокомментировал Песков.

Он также отметил, что число мечетей — вопрос городских властей.
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Тема стала актуальной после трагедии в Ницце. Накануне мужчина набросился с ножом на людей у церкви. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Правительство Франции ввело план по противодействию терроризму.
Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.
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Религия и мировоззрениеРашид АлимовКристиан ЭстрозиНовости - Религия и мировоззрениеНиццаВооруженные нападения во ФранцииДмитрий ПесковВ мире
 
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