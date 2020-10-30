https://ria.ru/20201030/ekstremizm-1582258059.html

В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией

В Кремле призвали не прикрывать экстремизм религией

Нельзя прикрывать экстремизм религией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T12:51

2020-10-30T12:51

2020-10-30T15:08

религия и мировоззрение

рашид алимов

кристиан эстрози

новости - религия и мировоззрение

ницца

вооруженные нападения во франции

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Нельзя прикрывать экстремизм религией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее заместитель главного муфтия Москвы Марат Алимов в эфире "Говорит Москва" отметил, что к уменьшению числа радикалов может привести большее количество мечетей.Он также отметил, что число мечетей — вопрос городских властей.Тема стала актуальной после трагедии в Ницце. Накануне мужчина набросился с ножом на людей у церкви. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". Правительство Франции ввело план по противодействию терроризму.Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.

https://ria.ru/20201030/islam--1582182627.html

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

ницца

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид алимов, кристиан эстрози, новости - религия и мировоззрение, ницца, вооруженные нападения во франции, дмитрий песков, в мире