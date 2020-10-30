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Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"
Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"
9 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будут подведены итоги Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия".
2020-10-30T16:20
2020-10-30T16:20
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Задать вопросК участию приглашены:- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;- руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ;- руководитель Всероссийского проекта "Моя страна – моя Россия" Лариса ПАСТУХОВА;- губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ;- председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- член Ассоциации выпускников конкурса, руководитель федеральной программы "Знаю Россию" Евгений ТЮРИКОВ.Мероприятие инициировано Ассоциацией выпускников конкурса "Моя страна – моя Россия" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели лекторы из 85 субъектов стран. Участниками проекта стали более 200 тысяч жителей России и стран зарубежья.В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы патриотического воспитания молодого поколения, сохранения исторического, культурного и национального наследия. В онлайн-формате в мероприятии примут участие 85 лекторов Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия", представляющих все регионы. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"

16:20 30.10.2020
 
Читать ria.ru в
9 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будут подведены итоги Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ;
- руководитель Всероссийского проекта "Моя страна – моя Россия" Лариса ПАСТУХОВА;
- губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ;
- председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- член Ассоциации выпускников конкурса, руководитель федеральной программы "Знаю Россию" Евгений ТЮРИКОВ.

Мероприятие инициировано Ассоциацией выпускников конкурса "Моя страна – моя Россия" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели лекторы из 85 субъектов стран. Участниками проекта стали более 200 тысяч жителей России и стран зарубежья.
В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы патриотического воспитания молодого поколения, сохранения исторического, культурного и национального наследия. В онлайн-формате в мероприятии примут участие 85 лекторов Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия", представляющих все регионы.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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