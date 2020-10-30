https://ria.ru/20201030/ekspeditsiya-1582310173.html

Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"

Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"

9 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в рамках которой будут подведены итоги Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия".

2020-10-30T16:20

2020-10-30T16:20

2020-10-30T16:20

анонсы

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Задать вопросК участию приглашены:- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;- руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь БАРИНОВ;- руководитель Всероссийского проекта "Моя страна – моя Россия" Лариса ПАСТУХОВА;- губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ;- председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- член Ассоциации выпускников конкурса, руководитель федеральной программы "Знаю Россию" Евгений ТЮРИКОВ.Мероприятие инициировано Ассоциацией выпускников конкурса "Моя страна – моя Россия" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Экспедиция прошла в формате открытых онлайн-занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые провели лекторы из 85 субъектов стран. Участниками проекта стали более 200 тысяч жителей России и стран зарубежья.В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы патриотического воспитания молодого поколения, сохранения исторического, культурного и национального наследия. В онлайн-формате в мероприятии примут участие 85 лекторов Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия", представляющих все регионы. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы