https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582231845.html
Власти Адыгеи спрогнозировали восстановление экономики после COVID-19
Власти Адыгеи спрогнозировали восстановление экономики после COVID-19
Экономика Адыгеи, согласно трехлетнему прогнозу властей, со следующего года начнёт восстанавливаться после периода ограничений, спровоцированных пандемией... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:59
2020-10-30T10:59
2020-10-30T10:59
республика адыгея
мурат кумпилов
экономика
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Экономика Адыгеи, согласно трехлетнему прогнозу властей, со следующего года начнёт восстанавливаться после периода ограничений, спровоцированных пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В Адыгее составлен прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Согласно документу, от ограничительных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в первую очередь пострадали сферы потребительского рынка, строительство и туриндустрия, снизились доходы населения, сообщает пресс-служба. По данным республиканского минэка, оценка ВРП в 2020 году, в отличие от показателей предыдущих двух лет, характеризуется отрицательной динамикой, снижение составит более 3%."На прогнозируемый период с 2021 года ожидается постепенное оживление и восстановление экономики. Проявление эффекта принятых антикризисных мер будет способствовать сохранению положительной динамики экономического роста до 2023 года", - уточняется в релизе. При этом подчёркивается, что скорость последующего восстановления экономики в республике, как и в целом по стране, будет во многом определяться эпидемиологической обстановкой.Комментируя доклад, глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул, что задача руководства региона – минимизировать последствия пандемии для экономики и для жителей и обеспечить штатное функционирование предприятий реального сектора с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html
https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578061681.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мурат кумпилов, экономика
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Экономика Адыгеи, согласно трехлетнему прогнозу властей, со следующего года начнёт восстанавливаться после периода ограничений, спровоцированных пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Адыгее составлен прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Согласно документу, от ограничительных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в первую очередь пострадали сферы потребительского рынка, строительство и туриндустрия, снизились доходы населения, сообщает пресс-служба. По данным республиканского минэка, оценка ВРП в 2020 году, в отличие от показателей предыдущих двух лет, характеризуется отрицательной динамикой, снижение составит более 3%.
"На прогнозируемый период с 2021 года ожидается постепенное оживление и восстановление экономики. Проявление эффекта принятых антикризисных мер будет способствовать сохранению положительной динамики экономического роста до 2023 года", - уточняется в релизе. При этом подчёркивается, что скорость последующего восстановления экономики в республике, как и в целом по стране, будет во многом определяться эпидемиологической обстановкой.
Комментируя доклад, глава республики Мурат Кумпилов
подчеркнул, что задача руководства региона – минимизировать последствия пандемии для экономики и для жителей и обеспечить штатное функционирование предприятий реального сектора с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
"Мы должны усилить работу по тем направлениям, где прогнозируется спад производства. Будем адресно отрабатывать проблемные вопросы с представителями предприятий по отраслям, совместно с бизнес-сообществом искать пути преодоления негативных тенденций", – цитирует Кумпилова пресс-служба.