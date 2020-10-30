https://ria.ru/20201030/ekonomika-1582231845.html

Власти Адыгеи спрогнозировали восстановление экономики после COVID-19

Власти Адыгеи спрогнозировали восстановление экономики после COVID-19

Экономика Адыгеи, согласно трехлетнему прогнозу властей, со следующего года начнёт восстанавливаться после периода ограничений, спровоцированных пандемией... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:59

2020-10-30T10:59

2020-10-30T10:59

республика адыгея

мурат кумпилов

экономика

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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Экономика Адыгеи, согласно трехлетнему прогнозу властей, со следующего года начнёт восстанавливаться после периода ограничений, спровоцированных пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В Адыгее составлен прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Согласно документу, от ограничительных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в первую очередь пострадали сферы потребительского рынка, строительство и туриндустрия, снизились доходы населения, сообщает пресс-служба. По данным республиканского минэка, оценка ВРП в 2020 году, в отличие от показателей предыдущих двух лет, характеризуется отрицательной динамикой, снижение составит более 3%."На прогнозируемый период с 2021 года ожидается постепенное оживление и восстановление экономики. Проявление эффекта принятых антикризисных мер будет способствовать сохранению положительной динамики экономического роста до 2023 года", - уточняется в релизе. При этом подчёркивается, что скорость последующего восстановления экономики в республике, как и в целом по стране, будет во многом определяться эпидемиологической обстановкой.Комментируя доклад, глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул, что задача руководства региона – минимизировать последствия пандемии для экономики и для жителей и обеспечить штатное функционирование предприятий реального сектора с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html

https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578061681.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурат кумпилов, экономика