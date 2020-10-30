Онлайн-форум об экологической устойчивости и экопросвещении
16:40 30.10.2020 (обновлено: 16:41 30.10.2020)
11 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VI Всероссийский форум "Создавая общие ценности: экологическая устойчивость и экопросвещение".
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Участники:
- глава компании "Нестле" в России и Евразии Марсиаль РОЛЛАН;
- руководитель по устойчивому развитию и упаковке компании "Нестле" в Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Кристиан ДЕТРУА;
- исполнительный директор ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина ВАШУКОВА;
- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елена ФЕОКТИСТОВА;
- заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации Елена ИВАНИЦКАЯ.
Эксперты обсудят успешное взаимодействие власти, бизнеса и местных сообществ с позиции достижения экологических целей устойчивого развития. Вторая часть форума будет посвящена теме экологической ответственности производителя, а на завершающем этапе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы экологического просвещения, а компания "Нестле Россия" представит свою новую программу для школьников.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- глава компании "Нестле" в России и Евразии Марсиаль РОЛЛАН;
- руководитель по устойчивому развитию и упаковке компании "Нестле" в Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Кристиан ДЕТРУА;
- исполнительный директор ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина ВАШУКОВА;
- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елена ФЕОКТИСТОВА;
- заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации Елена ИВАНИЦКАЯ.
Эксперты обсудят успешное взаимодействие власти, бизнеса и местных сообществ с позиции достижения экологических целей устойчивого развития. Вторая часть форума будет посвящена теме экологической ответственности производителя, а на завершающем этапе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы экологического просвещения, а компания "Нестле Россия" представит свою новую программу для школьников.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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