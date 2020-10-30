https://ria.ru/20201030/ekologiya-1582316596.html

Онлайн-форум об экологической устойчивости и экопросвещении

Онлайн-форум об экологической устойчивости и экопросвещении

11 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VI Всероссийский форум "Создавая общие ценности: экологическая устойчивость и экопросвещение".

2020-10-30T16:40

2020-10-30T16:40

2020-10-30T16:41

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1582316596.jpg?1604065261

Задать вопросУчастники:- глава компании "Нестле" в России и Евразии Марсиаль РОЛЛАН;- руководитель по устойчивому развитию и упаковке компании "Нестле" в Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Кристиан ДЕТРУА;- исполнительный директор ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина ВАШУКОВА;- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елена ФЕОКТИСТОВА;- заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации Елена ИВАНИЦКАЯ.Эксперты обсудят успешное взаимодействие власти, бизнеса и местных сообществ с позиции достижения экологических целей устойчивого развития. Вторая часть форума будет посвящена теме экологической ответственности производителя, а на завершающем этапе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы экологического просвещения, а компания "Нестле Россия" представит свою новую программу для школьников.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы