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Онлайн-форум об экологической устойчивости и экопросвещении
Онлайн-форум об экологической устойчивости и экопросвещении
11 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VI Всероссийский форум "Создавая общие ценности: экологическая устойчивость и экопросвещение".
2020-10-30T16:40
2020-10-30T16:41
анонсы
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Задать вопросУчастники:- глава компании "Нестле" в России и Евразии Марсиаль РОЛЛАН;- руководитель по устойчивому развитию и упаковке компании "Нестле" в Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Кристиан ДЕТРУА;- исполнительный директор ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина ВАШУКОВА;- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елена ФЕОКТИСТОВА;- заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации Елена ИВАНИЦКАЯ.Эксперты обсудят успешное взаимодействие власти, бизнеса и местных сообществ с позиции достижения экологических целей устойчивого развития. Вторая часть форума будет посвящена теме экологической ответственности производителя, а на завершающем этапе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы экологического просвещения, а компания "Нестле Россия" представит свою новую программу для школьников.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-форум об экологической устойчивости и экопросвещении

16:40 30.10.2020 (обновлено: 16:41 30.10.2020)
 
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11 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VI Всероссийский форум "Создавая общие ценности: экологическая устойчивость и экопросвещение".
Задать вопрос

Участники:
- глава компании "Нестле" в России и Евразии Марсиаль РОЛЛАН;
- руководитель по устойчивому развитию и упаковке компании "Нестле" в Европе, Ближнем Востоке и Северной Африке Кристиан ДЕТРУА;
- исполнительный директор ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Марина ВАШУКОВА;
- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елена ФЕОКТИСТОВА;
- заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации Елена ИВАНИЦКАЯ.

Эксперты обсудят успешное взаимодействие власти, бизнеса и местных сообществ с позиции достижения экологических целей устойчивого развития. Вторая часть форума будет посвящена теме экологической ответственности производителя, а на завершающем этапе мероприятия будут обсуждены актуальные вопросы экологического просвещения, а компания "Нестле Россия" представит свою новую программу для школьников.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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