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Судья КС Украины пожаловался на давление офиса президента
Судья КС Украины пожаловался на давление офиса президента
Один из судей Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что в ходе рассмотрения судом конституционности норм антикоррупционного закона на него давили РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:48
2020-10-30T16:35
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Один из судей Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что в ходе рассмотрения судом конституционности норм антикоррупционного закона на него давили представители офиса президента Владимира Зеленского, в связи с чем он подал в отставку.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.По словам Слиденко, заявление о его отставке должна рассмотреть коллегия КС. Он отметил, что подаст заявление о давлении на него в Государственное бюро расследований и в случае возбуждения дела готов дать показания следователям. При этом он отказался назвать журналистам фамилии людей, которые ему звонили.Слиденко отметил, что его мнение в ходе принятия решения КС Украины о соответствии конституции норм антикоррупционного закона отличалось от мнения коллегии судей. "Я авторитетно заявляю, поскольку я уже почти не судья, что электронное декларирование полностью в том виде, в котором оно есть в стране, полностью конституционное", - сказал Слиденко.
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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РИА Новости
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Судья КС Украины пожаловался на давление офиса президента

15:48 30.10.2020 (обновлено: 16:35 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Один из судей Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что в ходе рассмотрения судом конституционности норм антикоррупционного закона на него давили представители офиса президента Владимира Зеленского, в связи с чем он подал в отставку.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
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"Я хотел бы сделать заявление, после того, как на меня было совершено прямое давление со стороны представителей офиса президента перед устными слушаниями, вечером 7 октября этого года, когда мне позвонили и сказали, что я себя веду неправильно и в связи с этим у меня будут проблемы, 8 октября утром я написал заявление об отставке",- сказал Слиденко на брифинге в пятницу, трансляцию вело агентство УНН.

По словам Слиденко, заявление о его отставке должна рассмотреть коллегия КС. Он отметил, что подаст заявление о давлении на него в Государственное бюро расследований и в случае возбуждения дела готов дать показания следователям. При этом он отказался назвать журналистам фамилии людей, которые ему звонили.
Слиденко отметил, что его мнение в ходе принятия решения КС Украины о соответствии конституции норм антикоррупционного закона отличалось от мнения коллегии судей. "Я авторитетно заявляю, поскольку я уже почти не судья, что электронное декларирование полностью в том виде, в котором оно есть в стране, полностью конституционное", - сказал Слиденко.
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