https://ria.ru/20201030/byust-1587757744.html
Бюст Героя России Павла Немцова открыли под Самарой к 25-летию подвига
Бюст Героя России Павла Немцова открыли под Самарой к 25-летию подвига
Бюст Героя России танкиста Павла Немцова открыли в Самарской области в честь 25-летия его подвига, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:16
2020-10-30T23:16
2020-12-04T21:18
самарская область
борский район
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САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Бюст Героя России танкиста Павла Немцова открыли в Самарской области в честь 25-летия его подвига, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."На 25-летие подвига Героя России танкиста Павла Николаевича Немцова в его родовом селе Борское Самарской области торжественно открыли бронзовый бюст на постаменте. Высота памятного сооружения составляет более 2 метров", - говорится в сообщении.По информации ЦВО, в памятном мероприятии приняли участие Герой России Игорь Станкевич, представители правительства региона и Борского района, военнослужащие 2-й армии Центрального военного округа, сотрудники военного комиссариата, жители села и члены семьи Немцова.Гвардии старший лейтенант Павел Немцов был командиром танкового взвода 74-й мотострелковой бригады. В 1995 году он выполнял боевую задачу в Грозном по блокированию здания от остальной части города, лишив подкреплений окруженных в здании Совета министров боевиков. Его танк Т-72 был поражен прямым попаданием из гранатомета, от взрыва гранаты сдетонировал боезапас. Башня танка была сорвана и отброшена в сторону. Указом президента России Немцову 21 июня 1995 года посмертно присвоено звание Героя России. Ему было 23 года.
https://ria.ru/20200908/samara-1576887445.html
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самарская область, борский район