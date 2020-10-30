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Бюст Героя России Павла Немцова открыли под Самарой к 25-летию подвига
Бюст Героя России Павла Немцова открыли под Самарой к 25-летию подвига
Бюст Героя России танкиста Павла Немцова открыли в Самарской области в честь 25-летия его подвига, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:16
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самарская область
борский район
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САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Бюст Героя России танкиста Павла Немцова открыли в Самарской области в честь 25-летия его подвига, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."На 25-летие подвига Героя России танкиста Павла Николаевича Немцова в его родовом селе Борское Самарской области торжественно открыли бронзовый бюст на постаменте. Высота памятного сооружения составляет более 2 метров", - говорится в сообщении.По информации ЦВО, в памятном мероприятии приняли участие Герой России Игорь Станкевич, представители правительства региона и Борского района, военнослужащие 2-й армии Центрального военного округа, сотрудники военного комиссариата, жители села и члены семьи Немцова.Гвардии старший лейтенант Павел Немцов был командиром танкового взвода 74-й мотострелковой бригады. В 1995 году он выполнял боевую задачу в Грозном по блокированию здания от остальной части города, лишив подкреплений окруженных в здании Совета министров боевиков. Его танк Т-72 был поражен прямым попаданием из гранатомета, от взрыва гранаты сдетонировал боезапас. Башня танка была сорвана и отброшена в сторону. Указом президента России Немцову 21 июня 1995 года посмертно присвоено звание Героя России. Ему было 23 года.
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самарская область, борский район

Бюст Героя России Павла Немцова открыли под Самарой к 25-летию подвига

23:16 30.10.2020 (обновлено: 21:18 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛенинградская улица в Самаре
Ленинградская улица в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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САМАРА, 30 окт - РИА Новости. Бюст Героя России танкиста Павла Немцова открыли в Самарской области в честь 25-летия его подвига, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"На 25-летие подвига Героя России танкиста Павла Николаевича Немцова в его родовом селе Борское Самарской области торжественно открыли бронзовый бюст на постаменте. Высота памятного сооружения составляет более 2 метров", - говорится в сообщении.
По информации ЦВО, в памятном мероприятии приняли участие Герой России Игорь Станкевич, представители правительства региона и Борского района, военнослужащие 2-й армии Центрального военного округа, сотрудники военного комиссариата, жители села и члены семьи Немцова.
Гвардии старший лейтенант Павел Немцов был командиром танкового взвода 74-й мотострелковой бригады. В 1995 году он выполнял боевую задачу в Грозном по блокированию здания от остальной части города, лишив подкреплений окруженных в здании Совета министров боевиков. Его танк Т-72 был поражен прямым попаданием из гранатомета, от взрыва гранаты сдетонировал боезапас. Башня танка была сорвана и отброшена в сторону. Указом президента России Немцову 21 июня 1995 года посмертно присвоено звание Героя России. Ему было 23 года.
Самара - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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