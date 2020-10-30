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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/butovo--1582232766.html
Память репрессированных почтут в пятницу на Бутовском полигоне в Москве
Память репрессированных почтут в пятницу на Бутовском полигоне в Москве
Акция "Голос Памяти" пройдет в пятницу на столичном Бутовском полигоне, где в 30-е годы XX века были расстреляны десятки тысяч политзаключенных, сообщает... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:01
2020-10-30T11:01
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
религия
михаил бутов
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Акция "Голос Памяти" пройдет в пятницу на столичном Бутовском полигоне, где в 30-е годы XX века были расстреляны десятки тысяч политзаключенных, сообщает Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года."В День памяти жертв политических репрессий на Бутовском полигоне Москвы состоится традиционная акция "Голос Памяти". Ежегодно в ней принимают участие родственники погибших, прихожане московских храмов, представители общественных организаций и дипломатического корпуса", - сказано в сообщении.Так, в 10 утра в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове совершат панихиду по репрессированным. После этого на территории захоронений перед мемориалом "Сад памяти" будут зачитаны имена всех погибших в Бутово: по дням приведения приговоров в исполнение на основе данных из "расстрельных списков" НКВД.С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека - в основном жителей Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений.
https://ria.ru/20201030/repressii-1581909805.html
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новости - религия и мировоззрение, религия, михаил бутов, московский патриархат, москва, московская область (подмосковье), ссср, справки, общество

Память репрессированных почтут в пятницу на Бутовском полигоне в Москве

11:01 30.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие мемориала "Сад памяти" на Бутовском полигоне
Открытие мемориала Сад памяти на Бутовском полигоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Акция "Голос Памяти" пройдет в пятницу на столичном Бутовском полигоне, где в 30-е годы XX века были расстреляны десятки тысяч политзаключенных, сообщает Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года.
"В День памяти жертв политических репрессий на Бутовском полигоне Москвы состоится традиционная акция "Голос Памяти". Ежегодно в ней принимают участие родственники погибших, прихожане московских храмов, представители общественных организаций и дипломатического корпуса", - сказано в сообщении.
Колония - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
04:15
День памяти жертв политических репрессий
Так, в 10 утра в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове совершат панихиду по репрессированным. После этого на территории захоронений перед мемориалом "Сад памяти" будут зачитаны имена всех погибших в Бутово: по дням приведения приговоров в исполнение на основе данных из "расстрельных списков" НКВД.
С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека - в основном жителей Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений.
Патриаршее служение на Бутовском полигоне, 13 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 13.05.2017
13 мая 2017, 22:10Религия и мировоззрение
Бутовский полигон. "Место, которое будит христианскую совесть"
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРелигияМихаил БутовМосковский ПатриархатМоскваМосковская область (Подмосковье)СССРСправкиОбщество
 
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