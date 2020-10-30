https://ria.ru/20201030/bondy-1582211344.html

Эксперт дал прогноз по выпуску бессрочных облигаций в 2021 году

Эксперт дал прогноз по выпуску бессрочных облигаций в 2021 году

Три-четыре новых российских эмитента могут в следующем году разместить бессрочные облигации, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:37

2020-10-30T08:37

2020-10-30T08:37

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

россия

втб капитал

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212617_0:227:3035:1934_1400x0_80_0_0_4af030764b4419e02b4b81fba39a9a72.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три-четыре новых российских эмитента могут в следующем году разместить бессрочные облигации, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин."Вечных бондов станет больше. Это хорошая форма привлечения финансирования для эмитента, потому что они не оказывают давления на капитал. Да, ты платишь повышенную процентную ставку, но ты можешь пользоваться этими деньгами бесконечно долго, что с точки зрения инвестиций для эмитента очень привлекательно. Для инвесторов, прежде всего институциональных, вложение в долгосрочную бумагу, обеспечивающую высокую доходность, сейчас, когда ставки близки к минимуму, это интересно", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".По его словам, при этом количество эмитентов вечных бондов не будет огромным, так как инструмент доступен лишь высококлассным корпорациям. "У нас есть ограничения – по нашему законодательству размещать такого рода бонды могут только корпорации, имеющие наивысший рейтинг. Это экстремально первосортные заемщики", - отметил он.При этом, отметил он, все выпуски будут объемными. "Если крупнейшая корпорация размещает вечный бонд – привлекает средства на инвестиции, конечно же, она будет привлекать много денег", - добавил он.В конце 2018 года в России вступил в силу закон, направленный на упрощение процедуры и сокращение сроков эмиссии ценных бумаг. Закон разрешил не только кредитным организациям, но и другим хозяйственным обществам выпускать вечные облигации. Первым российским эмитентом, выпустившим бессрочные корпоративные облигации, стали РЖД. "Газпром" также заявлял, что изучает возможность размещения первого на рынке РФ выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций.

https://ria.ru/20201030/bondy-1582209792.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб капитал, экономика