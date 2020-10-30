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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал РОССИЯ ЗОВЁТ!
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
https://ria.ru/20201030/bondy-1582211344.html
Эксперт дал прогноз по выпуску бессрочных облигаций в 2021 году
Эксперт дал прогноз по выпуску бессрочных облигаций в 2021 году
Три-четыре новых российских эмитента могут в следующем году разместить бессрочные облигации, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:37
2020-10-30T08:37
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
россия
втб капитал
экономика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три-четыре новых российских эмитента могут в следующем году разместить бессрочные облигации, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин."Вечных бондов станет больше. Это хорошая форма привлечения финансирования для эмитента, потому что они не оказывают давления на капитал. Да, ты платишь повышенную процентную ставку, но ты можешь пользоваться этими деньгами бесконечно долго, что с точки зрения инвестиций для эмитента очень привлекательно. Для инвесторов, прежде всего институциональных, вложение в долгосрочную бумагу, обеспечивающую высокую доходность, сейчас, когда ставки близки к минимуму, это интересно", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".По его словам, при этом количество эмитентов вечных бондов не будет огромным, так как инструмент доступен лишь высококлассным корпорациям. "У нас есть ограничения – по нашему законодательству размещать такого рода бонды могут только корпорации, имеющие наивысший рейтинг. Это экстремально первосортные заемщики", - отметил он.При этом, отметил он, все выпуски будут объемными. "Если крупнейшая корпорация размещает вечный бонд – привлекает средства на инвестиции, конечно же, она будет привлекать много денег", - добавил он.В конце 2018 года в России вступил в силу закон, направленный на упрощение процедуры и сокращение сроков эмиссии ценных бумаг. Закон разрешил не только кредитным организациям, но и другим хозяйственным обществам выпускать вечные облигации. Первым российским эмитентом, выпустившим бессрочные корпоративные облигации, стали РЖД. "Газпром" также заявлял, что изучает возможность размещения первого на рынке РФ выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций.
https://ria.ru/20201030/bondy-1582209792.html
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россия, втб капитал, экономика

Эксперт дал прогноз по выпуску бессрочных облигаций в 2021 году

08:37 30.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три-четыре новых российских эмитента могут в следующем году разместить бессрочные облигации, сообщил журналистам заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Алексей Коночкин.
"Вечных бондов станет больше. Это хорошая форма привлечения финансирования для эмитента, потому что они не оказывают давления на капитал. Да, ты платишь повышенную процентную ставку, но ты можешь пользоваться этими деньгами бесконечно долго, что с точки зрения инвестиций для эмитента очень привлекательно. Для инвесторов, прежде всего институциональных, вложение в долгосрочную бумагу, обеспечивающую высокую доходность, сейчас, когда ставки близки к минимуму, это интересно", - сказал он на брифинге в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
Мониторы с данными котировок на Московской бирже - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 08:10Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Российские эмитенты интересуются возможностью размещения KPI-бондов
По его словам, при этом количество эмитентов вечных бондов не будет огромным, так как инструмент доступен лишь высококлассным корпорациям. "У нас есть ограничения – по нашему законодательству размещать такого рода бонды могут только корпорации, имеющие наивысший рейтинг. Это экстремально первосортные заемщики", - отметил он.
"Эмитентов вечных облигаций точно станет больше. Их не может быть очень много, этого не может быть в принципе, ввиду законодательных ограничений. Это доступно только верхушке наших крупнейших корпораций. Три-четыре эмитента точно выйдут в следующем году", - сказал он.
При этом, отметил он, все выпуски будут объемными. "Если крупнейшая корпорация размещает вечный бонд – привлекает средства на инвестиции, конечно же, она будет привлекать много денег", - добавил он.
В конце 2018 года в России вступил в силу закон, направленный на упрощение процедуры и сокращение сроков эмиссии ценных бумаг. Закон разрешил не только кредитным организациям, но и другим хозяйственным обществам выпускать вечные облигации. Первым российским эмитентом, выпустившим бессрочные корпоративные облигации, стали РЖД. "Газпром" также заявлял, что изучает возможность размещения первого на рынке РФ выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций.
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"РоссияВТБ КапиталЭкономика
 
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