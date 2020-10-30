https://ria.ru/20201030/blagotvoritelnost-1582108983.html

"Ни копейки не дам": кто подрывает доверие к благотворительным фондам

"Ни копейки не дам": кто подрывает доверие к благотворительным фондам

Фотографии умерших детей, поддельные сайты фондов, шантаж и угрозы — мошенники в сфере благотворительности ничего не стесняются и зарабатывают десятки... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T08:00

2020-10-30T08:00

2020-10-30T13:48

благотворительность

фонд "вера"

фонд "подари жизнь"

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Фотографии умерших детей, поддельные сайты фондов, шантаж и угрозы — мошенники в сфере благотворительности ничего не стесняются и зарабатывают десятки миллиардов рублей на чужом горе. Ведь люди обычно не проверяют, кому жертвуют деньги, дошли ли они до адресата. РИА Новости разбиралось, почему нет управы на аферистов и как не попасться на их уловки.Старые раныУ Татьяны Волковой из Оренбурга двое детей родились недоношенными и нуждались в специальном уходе. Уже много лет она состоит в группе во "ВКонтакте", посвященной таким детям. Там родители обмениваются информацией о лечении и поддерживают друг друга. Попасть в группу не так просто: администраторы просят заполнить анкету и одобряют только тех, у кого действительно есть недоношенные дети. "За все годы я ни разу не видела в этой группе каких-либо объявлений о сборе денег, — рассказывает Волкова РИА Новости. — Но в конце 2019-го там появился пост одной из участниц — Екатерины Тарасенко из Тюмени. Она просила деньги на лечение дочери". Тарасенко утверждала, что ребенок получил страшные ожоги из-за взрыва электрического чайника на кухне. Надо постоянно, через два-три дня, делать перевязки под общим наркозом. Бесплатный больничный наркоз девочка переносила плохо, поэтому каждый раз приходилось платить по 15,8 тысячи рублей. "К посту прикрепили шокирующие снимки: у ребенка в бинтах лицо, руки, ноги, — вспоминает Волкова. — Когда я это увидела, подумала: "Господи, ну почему столько страданий выпало одному маленькому человечку". Ведь все мы знаем, что уже перенесли наши дети, рожденные недоношенными. Мы с семьей оперативно перевели пять тысяч рублей".Вскоре Тарасенко опубликовала в группе чеки за платные услуги, выданные якобы ожоговым отделением Областной клинической больницы № 1 в Тюмени. Однако участники группы заметили, что таких чеков там не бывает."Стали спрашивать, почему странные чеки, ведь сейчас от руки их нигде не заполняют, — продолжает Волкова. — Я тогда возмутилась: "Как можно сомневаться и требовать отчетов, ведь у людей горе такое".Но позже выяснилось, что подозрения не были беспочвенными."Ребенок Тарасенко действительно получил ожоги, но в 2018 году, а пост она опубликовала в конце 2019-го. Деньги собирала так, будто несчастье случилось только что", — поясняет Татьяна.Уличенная Тарасенко обвинила во всем бывшего мужа. Дескать, это он выложил фото ребенка в интернет от ее имени, решив таким образом насолить ей за то, что она потребовала алименты. Сама она якобы ничего не знала, и 80 тысяч рублей, которые люди перевели ей на карту, были для нее полной неожиданностью.Экс-супруг все это опроверг.После многочисленных обращений потерпевших в августе этого года против Тарасенко возбудили уголовное дело по статье 159 УК ("Мошенничество"). Эта история, говорят участники группы, пошатнула их веру в благотворительность — многие зареклись впредь жертвовать деньги в социальных сетях.Спасение утопающихМошенники зарабатывают на чувствах людей, пробуждая жалость и желание помочь, разными способами. Одни публикуют историю ребенка, которому вовсе не нужна помощь, другие используют фотографии уже умерших детей. Кто-то придумывает "букет" заболеваний для себя самого или даже создает липовый фонд и собирает деньги для реальных больных, но ничего им не переводит.Больше всего в таких ситуациях страдают даже не те, кто лишился денег и оказался обманут, а те, кому эти деньги действительно были нужны — на лекарства, операции или реабилитацию.Три года назад Анна Николаева из Магнитогорска активно искала средства для реабилитации сына Никиты, у которого ДЦП. Деньги собирали в соцсетях и через фонды. Найти в интернете номер телефона Николаевой тогда было несложно."Весной 2017-го мне позвонил некий Арсений Шепс. Представился директором благотворительного фонда "Спасение" из Самары, — рассказывает Николаева РИА Новости. — Предложил помочь. Попросил прислать все документы. Но предупредил, что полностью сумму собрать вряд ли получится — переведут, сколько смогут".Вскоре информацию о Никите разместили на сайте "Спасения". Фонд также организовал сбор средств в торговых центрах Магнитогорска. В ящики для пожертвований, по словам Николаевой, клали деньги и ее знакомые."Нам нужно было уже лететь на реабилитацию, но фонд ничего не переводил, — рассказывает Николаева. — В итоге ни копейки так и не прислали. Шепс вообще пропал, перестал отвечать на звонки, а информацию о Никите удалил. При этом на сайте в тот момент были истории других детей, для которых собирали серьезные суммы".После жалоб Николаевой в разные инстанции управление Минюста по Самарской области устроило внеплановую проверку "Спасения". Выяснилось, что волонтеры фонда вскрывали ящики для пожертвований без составления необходимых документов, деньги переводили не на расчетный счет организации, а на личный счет Шепса.Фонд "Спасение" перечислял подопечным не положенные по закону 80 процентов от сборов, а гораздо меньше. Например, в 2015-м из 3,376 миллиона рублей — лишь 794 тысячи. В июле 2017-го суд принял постановление о ликвидации "Спасения". Однако, по информации местных журналистов, ящики фонда стояли в торговых центрах еще как минимум год. Деньги никому не вернули.Нужную сумму для Никиты Николаева так и не собрали, лечение остановилось.Банковская карта — непрозрачный метод сбораПо словам экспертов, в последние несколько лет ящики для благотворительных сборов потеряли былую популярность. Теперь мошенническая благотворительность развивается в соцсетях.В интернете используют методы так называемой токсичной благотворительности, поясняет эксперт проекта "Все вместе против мошенников" Владимир Берхин. Например, фразы-триггеры: "Если вы не поможете, судьба этого ребенка будет на вашей совести", "Сегодня не помогли вы, завтра — не помогут вам", "Когда вам станет плохо, вспомните, что вы подарили ребенку кусочек счастья" и тому подобные.Берхин отмечает, что мошенничество в сфере благотворительности всегда направлено на "включение эмоций" — чтобы человек быстро, не задумываясь, перевел деньги."Увидев на фотографии ребенка в инвалидном кресле или подключенного к медицинским аппаратам, люди настолько проникаются изложенной тут историей, что ни секунды не сомневаются в написанном", — говорит эксперт.По его словам, часто такие посты сопровождаются фотографиями, украденными у нуждающихся, настоящих фондов или даже с образовательных ресурсов для медиков. К снимкам добавляют жалостливый рассказ, а внизу прикрепляют реквизиты банковской карты без каких-либо подтверждающих документов."Банковская карта — самый непрозрачный метод сбора, — подчеркивает Берхин. — Фонды, которым дорога репутация, не пользуются личными картами". Бывают и более сложные случаи, когда деньги собирают на лечение реальных больных, но никаких гарантий их выздоровления врачи не дают."То есть это уже не поможет, тут паллиативный пациент, — уточняет Берхин. — В такой ситуации сложно понять, действительно ли люди верят в чудо или же они увидели возможность подзаработать".Напрасные пожертвованияНесколько лет назад трехлетней девочке из Кургана Юле Макаровой, у которой был рак, собирали деньги на лечение — сначала в регионе, а потом и всей страной. Вдохновляющая история о том, как за три месяца россияне сплотились, чтобы помочь ребенку, обернулась большим скандалом.Девочке поставили диагноз "герминогенная опухоль крестцово-копчиковой области с множественными метастазами в различных органах". После курса химиотерапии у ребенка произошел рецидив, и летом 2012-го ее отправили на паллиативное лечение по месту жительства. Мать ребенка начала искать деньги на лечение дочери за границей."Впервые я увидела посты о Юле Макаровой в декабре 2012-го, — вспоминает в разговоре с РИА Новости одна из жертвователей, фотограф Оксана Цехмистер. — У меня было много знакомых в Кургане, и я решила помочь в распространении информации. Поехала к Макаровым лично, сделала несколько фотографий Юли, которые потом и разлетелись по всей стране. Мама мне показала медицинские выписки. У девочки действительно был рак, но я не стала вникать, почему ее отказались лечить в России. Для меня тогда было достаточно просто увидеть больного ребенка и слов матери".После поста Цехмистер пожертвования поступали одно за другим. Сформировались группы активистов, собиравших деньги и в соцсетях, и офлайн. По словам Цехмистер, Светлане Макаровой иногда приносили и наличные."Одна моя знакомая отнесла ей 200 тысяч рублей, — приводит пример Цехмистер. — Она глубоко верующая женщина и не требовала потом никаких отчетов".Необходимую сумму, по словам собеседницы, собрали довольно быстро. Однако возникли проблемы с клиниками: одна из заграничных больниц отказалась принимать ребенка из-за ухудшения состояния, другая выставила куда больший счет — 618 тысяч долларов. Но и это не остановило активистов, продолжавших собирать деньги и привлекать внимание общественности.Насторожились они, только когда мама Юли стала отказываться от любой помощи и заявлять, что ребенка спасет некий "меценат", которого никто не видел. Врачи же уверяли, что рак на такой стадии неизлечим."В городе уже была массовая истерика, — отмечает Оксана Цехмистер. — Никто не хотел понимать, что Юля все равно не выживет, поскольку это просто невозможно с ее диагнозом. Я и моя инициативная группа сделали заявление, попросив прекратить сборы. Половина города обвинила нас в бессердечности, в соцсетях развернулась настоящая травля в наш адрес".Двадцать восьмого марта 2013 года Юля Макарова умерла. К этому моменту собрали около десяти миллионов рублей. На счету Макаровой, как она сама говорила журналистам, было 8,5 миллиона. Куда делись деньги, до сих пор неизвестно.Связаться с Макаровой корреспонденту РИА Новости не удалось."Мало кто решится скандалить с матерью умершего ребенка. Несколько человек пытались вернуть деньги, обращались в органы, но все было бесполезно", — добавляет Оксана Цехмистер.После этой истории, по словам собеседницы, она утратила доверие к тем, кто собирает деньги в соцсетях."Теперь никому и нигде копейки не дам", — подчеркивает Цехмистер.Клоны благотворительности Известные фонды тоже страдают от мошенников, подрывающих их репутацию. Чтобы втереться в доверие, аферисты не стесняются воровать логотипы, создают сайты-двойники."Сайты-клоны нашего фонда делают очень часто. В адресной строке убирают дефис, меняют ru на org или букву в названии, — рассказывает РИА Новости директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова. — В соцсетях открывают копии наших страниц. Так, например, в "Одноклассниках" долго гулял пост с фотографией больной девочки и описанием болезни, а деньги собирали на личную карту якобы директора нашего филиала в Нижнем Новгороде".По словам Шерговой, главный признак сайтов-клонов и поддельных страниц в соцсетях — реквизиты физических лиц, то есть персональный банковский счет или личный электронный кошелек.Директор благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Скоробогатова добавляет, что самое надежное подтверждение подлинности аккаунта фонда в соцсетях — синяя галочка возле названия, символ верификации. Это значит, что фонд отправил администрации сети основные документы и прошел проверку.В фонде "Вера" регулярно видят элементы оформления их ежегодной акции "Дети вместо цветов" у других НКО. Акция известна на всю страну: фонды "Вера" и "Дом с маяком" призывают родителей школьников подарить 1 сентября учителю один букет от всего класса, а сэкономленные на цветах средства отправить на поддержку тяжелобольных детей — подопечных этих фондов. Используя название акции, элементы узнаваемого дизайна и фотошоп, другие фонды предлагают переводить деньги им.В этом году благотворители столкнулись с новым способом мошенничества — аферисты стали торговать мобильными номерами сотрудников фондов."Они просят родителей больных детей перевести на карту определенную сумму, обещая взамен номер мобильного телефона сотрудника "Подари жизнь", по которому им обязательно окажут помощь", — объясняет Екатерина Шергова. И это при том, что телефоны сотрудников фонда есть в открытом доступе, а за помощью может обратиться любой человек."Денег дал, значит — хороший"В ассоциации "Все вместе", которая ведет борьбу с псевдоблаготворителями, говорят, что за последние два года к ним поступило 337 обращений о подозрительных и недобросовестных акциях. В июне команда ВЦИОМ провела исследование. Выяснилось, что вовлеченность населения в благотворительность довольно высокая: 81 процент респондентов лично участвовали в благотворительности.При этом пожертвования каждого десятого с большой вероятностью оседали в карманах аферистов. Почти половина опрошенных переводили деньги как в благонадежные организации, так и на личные карты, электронные кошельки и по номеру телефона.Подавляющее большинство жертвователей (76 процентов) не отслеживают, куда идут их деньги. Одни слепо доверяют сборщикам, другие же просто не знают о механизмах контроля.В 2018-м эксперты бизнес-школы "Сколково" подсчитали, что совокупный оборот благотворительных проектов в Рос­сии составляет 340-460 миллиардов рублей в год, что сравнимо с расходами федерального бюджета на здравоохранение (примерно 400 миллиардов).То есть мошеннические организации и фейковые фонды зарабатывают десятки миллиардов.Эксперты сходятся во мнении: всему виной низкая культура благотворительности. Россияне не рассматривают пожертвования как важный финансовый инструмент и серьезный шаг, поэтому не считают нужным тщательно выбирать адресата."Есть только один способ — менять сознание людей, — считает Владимир Берхин. — Объяснять, что это такое же ответственное дело, как и любая трата денег. Но у значительной части российского общества в центре акта благотворительности находится не просящий, а дающий".Как правильно оказывать финансовую помощь:

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, фонд "вера", фонд "подари жизнь", общество