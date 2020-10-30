https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582363075.html
Лукашенко заявил об орггруппах с признаками террористических в Белоруссии
Лукашенко заявил об орггруппах с признаками террористических в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране появились организованные преступные группы с признаками террористических, передает в пятницу... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:29
2020-10-30T19:29
2020-10-30T19:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране появились организованные преступные группы с признаками террористических, передает в пятницу Sputnik Беларусь.Данное заявление президент сделал во время встречи с коллективом МВД в Минске.В этой ситуации, по словам Лукашенко, "проявление самоуспокоенности и инертности недопустимо". "Это неизбежно повлечет за собой снижение эффективности работы милицейского ведомства и возникновение новых проблем", - цитирует президента агентство.Президент обратил внимание, что, обеспечивая безопасность в городах на фоне протестных акций, важно помнить и о других задачах, которые стоят перед силовым блоком. "Нам не надо забывать, ребята, и о том, что у милиции много функций и полномочий. У нас, кроме борьбы с этими правонарушениями в городах и Минске, есть преступники и по другим направлениям", - сказал он.Глава государства в связи с этим сравнил деятельность органов охраны правопорядка с системой здравоохранения. "Мы не можем увлечься только ковидом (коронавирусная инфекция COVID-19 - ред.) и забыть, что у нас есть онкология, астма и так далее и тому подобное. Точно так и здесь. Это надо помнить и в министерстве внутренних дел распределить обязанности", - пояснил Лукашенко.Он пообещал поддержку силовым структурам. "Что касается моей поддержки органов внутренних дел в этой работе, она всегда была и останется очень высокой", - заверил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 окт - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что в стране появились организованные преступные группы с признаками террористических, передает в пятницу Sputnik Беларусь
.
Данное заявление президент сделал во время встречи с коллективом МВД в Минске.
"Глава государства также указал на проблему появления в стране организованных преступных групп с признаками террористических и подчеркнул важность борьбы с ними", - говорится в сообщении.
В этой ситуации, по словам Лукашенко, "проявление самоуспокоенности и инертности недопустимо". "Это неизбежно повлечет за собой снижение эффективности работы милицейского ведомства и возникновение новых проблем", - цитирует президента агентство.
Президент обратил внимание, что, обеспечивая безопасность в городах на фоне протестных акций, важно помнить и о других задачах, которые стоят перед силовым блоком. "Нам не надо забывать, ребята, и о том, что у милиции много функций и полномочий. У нас, кроме борьбы с этими правонарушениями в городах и Минске, есть преступники и по другим направлениям", - сказал он.
Глава государства в связи с этим сравнил деятельность органов охраны правопорядка с системой здравоохранения. "Мы не можем увлечься только ковидом (коронавирусная инфекция COVID-19 - ред.) и забыть, что у нас есть онкология, астма и так далее и тому подобное. Точно так и здесь. Это надо помнить и в министерстве внутренних дел распределить обязанности", - пояснил Лукашенко.
Он пообещал поддержку силовым структурам. "Что касается моей поддержки органов внутренних дел в этой работе, она всегда была и останется очень высокой", - заверил Лукашенко.
Белорусский лидер признался, что "тоже недооценивал ту роль, которую должна сыграть наша милиция". "Хотя я всегда говорил: если вы хотите что-то решить, без участкового не получится. Участковый - это тот человек, который знает все... Поэтому поддержка будет еще больше", - добавил президент.
После прошедших в Белоруссии
9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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