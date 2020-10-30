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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582303419.html
"Кое-что упустили". Лукашенко признал ошибки властей
"Кое-что упустили". Лукашенко признал ошибки властей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что со стороны власти по отдельным аспектам политической ситуации в стране имели место упущения, сегодня... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:49
2020-10-30T18:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что со стороны власти по отдельным аспектам политической ситуации в стране имели место упущения, сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок.Как сообщил в пятницу Sputnik Беларусь, во время встречи с коллективом МВД Белоруссии президент допустил, что были упущены отдельные аспекты развития общественно-политической ситуации.По его словам, "ситуация была непростая: парламентские выборы, через COVID (эпидемию коронавируса COVID-19. — Прим. ред.) мы перешли в президентские выборы". "Это вообще была бешеная обстановка. В лечении COVID мы взяли особый курс, который сейчас во всем мире поддерживается. Но мы же об этом не знали (тогда. — Прим. ред.), нас долбали со всех сторон. А все было сконцентрировано на лечении людей", — сказал Лукашенко.По его словам, власти "были отвлечены на это и упустили". "А потом и меня подкосило — прямо в президентские выборы", — продолжил Лукашенко, который летом сообщил, что бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Кое-что упустили". Лукашенко признал ошибки властей

15:49 30.10.2020 (обновлено: 18:46 30.10.2020)
 
© AP Photo / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / BelTA
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МИНСК, 30 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что со стороны власти по отдельным аспектам политической ситуации в стране имели место упущения, сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок.
Как сообщил в пятницу Sputnik Беларусь, во время встречи с коллективом МВД Белоруссии президент допустил, что были упущены отдельные аспекты развития общественно-политической ситуации.

"Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок", — отметил глава государства.

По его словам, "ситуация была непростая: парламентские выборы, через COVID (эпидемию коронавируса COVID-19. — Прим. ред.) мы перешли в президентские выборы". "Это вообще была бешеная обстановка. В лечении COVID мы взяли особый курс, который сейчас во всем мире поддерживается. Но мы же об этом не знали (тогда. — Прим. ред.), нас долбали со всех сторон. А все было сконцентрировано на лечении людей", — сказал Лукашенко.
Ситуация в Минске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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По его словам, власти "были отвлечены на это и упустили". "А потом и меня подкосило — прямо в президентские выборы", — продолжил Лукашенко, который летом сообщил, что бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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