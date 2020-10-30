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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582234638.html
Лукашенко заявил, что силовики уверенно контролируют обстановку в стране
Лукашенко заявил, что силовики уверенно контролируют обстановку в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку в стране, способны защитить общество от любых... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T11:06
2020-10-30T11:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку в стране, способны защитить общество от любых посягательств."В том числе благодаря вашему труду органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение, защитить общество, каждого гражданина от любых посягательств", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, представляя обновленный состав руководства органов внутренних дел. Его слова приводит Sputnik Беларусь.В четверг Лукашенко назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске. Также Лукашенко назначил новым министром внутренних дел главу минской милиции Ивана Кубракова.Глава государства пояснил, что при выборе нового министра обсуждалось около десятка кандидатур. "За последнее время выросло новое поколение представителей силового блока, достойных занимать высокие государственные посты", - обратил внимание президент и выразил уверенность, что Кубраков сможет передать свои опыт и хорошее знание ситуации в Минске новому начальнику ГУВД Мингорисполкома Михаилу Грибу.Что касается Барсукова, то он, по словам главы государства, всей своей службой показал наглядный пример подготовки руководящих кадров в стране, прошел путь от простого милиционера, следователя, начальника ГУВД Мингорисполкома до заместителя министра внутренних дел.Караева Лукашенко охарактеризовал как человека преданного и искреннего в служении государству и народу, который внес колоссальный вклад в реорганизацию и усиление боевой готовности внутренних войск и органов внутренних дел, в полном объеме выполнил стоящие задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582050778.html
https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что силовики уверенно контролируют обстановку в стране

11:06 30.10.2020 (обновлено: 11:32 30.10.2020)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку в стране, способны защитить общество от любых посягательств.
"В том числе благодаря вашему труду органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение, защитить общество, каждого гражданина от любых посягательств", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, представляя обновленный состав руководства органов внутренних дел. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Вот вам реформы". Почему Лукашенко заговорил о терроризме в Белоруссии
В четверг Лукашенко назначил госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика своим помощником - инспектором по Брестской области, главу МВД Юрия Караева - по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова - в Минске. Также Лукашенко назначил новым министром внутренних дел главу минской милиции Ивана Кубракова.
Глава государства пояснил, что при выборе нового министра обсуждалось около десятка кандидатур. "За последнее время выросло новое поколение представителей силового блока, достойных занимать высокие государственные посты", - обратил внимание президент и выразил уверенность, что Кубраков сможет передать свои опыт и хорошее знание ситуации в Минске новому начальнику ГУВД Мингорисполкома Михаилу Грибу.
Что касается Барсукова, то он, по словам главы государства, всей своей службой показал наглядный пример подготовки руководящих кадров в стране, прошел путь от простого милиционера, следователя, начальника ГУВД Мингорисполкома до заместителя министра внутренних дел.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 11:33Протесты в Белоруссии
СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых "не ожидал никто"
Караева Лукашенко охарактеризовал как человека преданного и искреннего в служении государству и народу, который внес колоссальный вклад в реорганизацию и усиление боевой готовности внутренних войск и органов внутренних дел, в полном объеме выполнил стоящие задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 10:35Протесты в Белоруссии
Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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