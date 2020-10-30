Назначен новый начальник милиции Минска
10:12 30.10.2020 (обновлено: 10:56 30.10.2020)
© Фото : УВД Витебского облисполкомаМихаил Гриб
© Фото : УВД Витебского облисполкома
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальника УВД Витебской области Михаила Гриба новым главой милиции Минска, сообщил Sputnik Беларусь.
В четверг было объявлено, что бывшего начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова Лукашенко назначил новым министром внутренних дел республики. В свою очередь, занимавший до него этот пост Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области. Всего за минувшие сутки в рядах белорусских силовиков произошли три серьезные кадровые перестановки.
Гриб родился 29 июля 1980 года в Минске. Окончил Минскую специальную среднюю школу и Академию МВД, а также Академию управления при президенте Белоруссии. В августе 1999 года начал службу участковым инспектором Центрального РОВД столицы. Через семь лет с должности замначальника ООПП райуправления был переведен в Минское РУВД заместителем начальника МОБиСМ, в 2007 году здесь же возглавил милицию общественной безопасности в статусе замначальника РУВД. Работал также заместителем начальника МОБ УВД Минской области - начальником управления охраны правопорядка и профилактики.
В 2011-2017 годах - замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД - начальник управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу. С мая 2017 года работал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома - начальником милиции общественной безопасности.
Награжден медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За безупречную службу" трех степеней.
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