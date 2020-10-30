https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582222136.html

Назначен новый начальник милиции Минска

Назначен новый начальник милиции Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальника УВД Витебской области Михаила Гриба новым главой милиции Минска, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T10:12

2020-10-30T10:12

2020-10-30T10:56

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МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил начальника УВД Витебской области Михаила Гриба новым главой милиции Минска, сообщил Sputnik Беларусь.В четверг было объявлено, что бывшего начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова Лукашенко назначил новым министром внутренних дел республики. В свою очередь, занимавший до него этот пост Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области. Всего за минувшие сутки в рядах белорусских силовиков произошли три серьезные кадровые перестановки.Гриб родился 29 июля 1980 года в Минске. Окончил Минскую специальную среднюю школу и Академию МВД, а также Академию управления при президенте Белоруссии. В августе 1999 года начал службу участковым инспектором Центрального РОВД столицы. Через семь лет с должности замначальника ООПП райуправления был переведен в Минское РУВД заместителем начальника МОБиСМ, в 2007 году здесь же возглавил милицию общественной безопасности в статусе замначальника РУВД. Работал также заместителем начальника МОБ УВД Минской области - начальником управления охраны правопорядка и профилактики.В 2011-2017 годах - замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД - начальник управления по гражданству, паспортной работе и выезду за границу. С мая 2017 года работал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома - начальником милиции общественной безопасности.Награжден медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За безупречную службу" трех степеней.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201029/lukashenko-1582050778.html

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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