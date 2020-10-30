https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582370674.html

Черногорцы не потеряют стойкость после смерти Амфилохия, считают в РПЦ

Черногорцы не потеряют стойкость после смерти Амфилохия, считают в РПЦ

Православные верующие в Черногории показали не потеряют стойкость после смерти своего духовного лидера – митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, заявил... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:17

2020-10-30T20:17

2020-10-30T20:19

религия и мировоззрение

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николай балашов

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черногория

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Православные верующие в Черногории показали не потеряют стойкость после смерти своего духовного лидера – митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Перенесший COVID-19 митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербская православная церковь) скончался утром в пятницу."Черногорские православные показали свою жертвенную готовность защищать свою церковь. Митрополит Амфилохий, другие архиереи и пастыри канонической церкви воспитали верующих в духе стойкости. Убежден, что это духовное наследие не окажется растраченным и по кончине земной жизни достойного иерарха", - сказал Балашов.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Амфилохия и заявил, что с его именем связано духовное возрождение Черногории.Митрополит Амфилохий ранее заразился коронавирусом и попал в больницу 6 октября. Архиерей, которому было 82 года, являлся одним из главных авторитетов в Сербской православной церкви. Он возглавил движение против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории, которое вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, который считает Амфилохия своим оппонентом.

https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582346973.html

балашов

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, сербская православная церковь, мило джуканович, новости - религия и мировоззрение, николай балашов, балашов, черногория