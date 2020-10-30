Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582370674.html
Черногорцы не потеряют стойкость после смерти Амфилохия, считают в РПЦ
Черногорцы не потеряют стойкость после смерти Амфилохия, считают в РПЦ
Православные верующие в Черногории показали не потеряют стойкость после смерти своего духовного лидера – митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, заявил... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:17
2020-10-30T20:19
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
сербская православная церковь
мило джуканович
новости - религия и мировоззрение
николай балашов
балашов
черногория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150998/66/1509986673_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_32524ea5c1b3d2d090ab3209602773de.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Православные верующие в Черногории показали не потеряют стойкость после смерти своего духовного лидера – митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Перенесший COVID-19 митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербская православная церковь) скончался утром в пятницу."Черногорские православные показали свою жертвенную готовность защищать свою церковь. Митрополит Амфилохий, другие архиереи и пастыри канонической церкви воспитали верующих в духе стойкости. Убежден, что это духовное наследие не окажется растраченным и по кончине земной жизни достойного иерарха", - сказал Балашов.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Амфилохия и заявил, что с его именем связано духовное возрождение Черногории.Митрополит Амфилохий ранее заразился коронавирусом и попал в больницу 6 октября. Архиерей, которому было 82 года, являлся одним из главных авторитетов в Сербской православной церкви. Он возглавил движение против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории, которое вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, который считает Амфилохия своим оппонентом.
https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582346973.html
балашов
черногория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150998/66/1509986673_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2877ad00719397553ca35ac393944c25.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, московский патриархат, сербская православная церковь, мило джуканович, новости - религия и мировоззрение, николай балашов, балашов, черногория

Черногорцы не потеряют стойкость после смерти Амфилохия, считают в РПЦ

20:17 30.10.2020 (обновлено: 20:19 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Православные верующие в Черногории показали не потеряют стойкость после смерти своего духовного лидера – митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Перенесший COVID-19 митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербская православная церковь) скончался утром в пятницу.
"Черногорские православные показали свою жертвенную готовность защищать свою церковь. Митрополит Амфилохий, другие архиереи и пастыри канонической церкви воспитали верующих в духе стойкости. Убежден, что это духовное наследие не окажется растраченным и по кончине земной жизни достойного иерарха", - сказал Балашов.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Амфилохия и заявил, что с его именем связано духовное возрождение Черногории.
Митрополит Амфилохий ранее заразился коронавирусом и попал в больницу 6 октября. Архиерей, которому было 82 года, являлся одним из главных авторитетов в Сербской православной церкви. Он возглавил движение против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории, которое вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, который считает Амфилохия своим оппонентом.
Визит патриарха Кирилла в Сербию - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
18:30Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл: с митрополитом Амфилохием связано возрождение Черногории
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеНиколай БалашовБалашовЧерногория
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Kurier: Около 50 людей турецкого происхождения напали на церковь в Вене
00:45Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку
00:37В Белоруссии рассказали о борьбе с "правовым нигилизмом" студентов
00:32Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
00:30Баку и Ереван включились в открытый обмен мнениями по Карабаху
00:30В Италии продадут дома по цене гамбургера
00:25Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 763
00:19В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
00:11Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
00:07Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
23:57Совет Европы осудил теракт в Ницце
23:50В Барселоне начались столкновения с полицией на акции против карантина
23:50Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
23:43СМИ: в Ницце задержали второго человека по делу о нападении у церкви
23:40В Варшаве полиция выставила кордон у дома Качиньского из-за протестов
23:32Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия в Карабахе
23:30В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
23:28СК начал проверку после ДТП с автобусом под Воронежем
23:21Трамп выразил соболезнования Макрону из-за нападений во Франции
23:20В Турции число погибших после землетрясения возросло до 17
Лента новостейМолния