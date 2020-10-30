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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201030/amfilokhiy-1582231576.html
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от COVID-19
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от COVID-19
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий, перенесший COVID-19, скончался утром в пятницу, сообщила митрополия. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T10:58
2020-10-30T10:58
религия и мировоззрение
религия
мило джуканович
новости - религия и мировоззрение
черногория
рим
белград (город)
справки
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БЕЛГРАД, 30 окт - РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий, перенесший COVID-19, скончался утром в пятницу, сообщила митрополия.Митрополит Амфилохий ранее заразился коронавирусом и попал в больницу 6 октября. Архиерей, которому 82 года, является одним из главных авторитетов СПЦ. Возглавленное им движение против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, который считает Амфилохия своим оппонентом."В пятницу 30 октября 2020 года в 8.20 (10.20 мск) в Клиническом центре Черногории после принятия святой тайны причастия упокоился в Господе высокопреосвященный архиепископ Цетиньский, митрополит Черногорско-Приморский и экзарх святого Печского трона господин Амфилохий", - сообщила митрополия.Будущий владыка Черногорско-Приморский, в миру Ристо Радович, родился на православное Рождество 7 января 1938 года в селе Доня-Морача на севере Черногории. Первое образование получил в школе при средневековом монастыре Морача, богословский факультет в Белграде окончил в 1962 году.Обучение продолжил в Берне и Риме, где в 1965 году получил степень магистра. Написал десятки научных трудов, почетный доктор нескольких российских и европейских вузов, обладатель многочисленных государственных и церковных наград. Свободно говорил на пяти языках, включая русский. В 1990 году священным синодом СПЦ избран на пост митрополита Черногорско-Приморского. За 20 лет служения на посту восстановил и построил 652 церковных объекта, учредил издательство и радиостанцию "Светигора". С конца 2007 до ноября 2009 года был местоблюстителем трона Сербского патриарха.
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религия, мило джуканович, новости - религия и мировоззрение, черногория, рим, белград (город), справки

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от COVID-19

10:58 30.10.2020
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичМитрополит Черногорский и Приморский Амфилохий
Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Ольга Липич
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БЕЛГРАД, 30 окт - РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий, перенесший COVID-19, скончался утром в пятницу, сообщила митрополия.
Митрополит Амфилохий ранее заразился коронавирусом и попал в больницу 6 октября. Архиерей, которому 82 года, является одним из главных авторитетов СПЦ. Возглавленное им движение против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича, который считает Амфилохия своим оппонентом.
"В пятницу 30 октября 2020 года в 8.20 (10.20 мск) в Клиническом центре Черногории после принятия святой тайны причастия упокоился в Господе высокопреосвященный архиепископ Цетиньский, митрополит Черногорско-Приморский и экзарх святого Печского трона господин Амфилохий", - сообщила митрополия.
Будущий владыка Черногорско-Приморский, в миру Ристо Радович, родился на православное Рождество 7 января 1938 года в селе Доня-Морача на севере Черногории. Первое образование получил в школе при средневековом монастыре Морача, богословский факультет в Белграде окончил в 1962 году.
Обучение продолжил в Берне и Риме, где в 1965 году получил степень магистра. Написал десятки научных трудов, почетный доктор нескольких российских и европейских вузов, обладатель многочисленных государственных и церковных наград. Свободно говорил на пяти языках, включая русский. В 1990 году священным синодом СПЦ избран на пост митрополита Черногорско-Приморского. За 20 лет служения на посту восстановил и построил 652 церковных объекта, учредил издательство и радиостанцию "Светигора". С конца 2007 до ноября 2009 года был местоблюстителем трона Сербского патриарха.
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