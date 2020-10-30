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"Остановите женский ад". Почему поляки протестуют с вешалками в руках
"Остановите женский ад". Почему поляки протестуют с вешалками в руках
Протесты — вторую неделю подряд: поляки возмущены решением Конституционного суда запретить аборты. Власти пытаются навести порядок, но не идут на уступки. Ведь... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T08:00
2020-10-30T08:11
збигнев зебро
анджей дуда
брюссель
евросоюз
ярослав качиньский
люблин
право и справедливость
варшава
познань
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Протесты — вторую неделю подряд: поляки возмущены решением Конституционного суда запретить аборты. Власти пытаются навести порядок, но не идут на уступки. Ведь смягчение абортного законодательства — это отказ от консерватизма, главной идеологии правящей партии Ярослава Качиньского. Почему традиционные ценности для поляков значимее либеральных, разбиралось РИА Новости. Вешалки — символ протестов"Позор!", "Это война!", "Пора сделать аборт властям!" — выкрикивают демонстранты в центре Варшавы. В толпе не только женщины, но и мужчины. Встречаются пенсионеры и студенты. Люди несут транспаранты с антиправительственными лозунгами. Движение транспорта заблокировано, но автомобилисты терпеливо ждут в пробках. Многие водители выражают солидарность с протестующими. "Остановите женский ад!" — раздается в толпе. "Долой абортный туризм!" — подхватывают только что примкнувшие к митингующим. "Польша за аборты!" — скандирует площадь. Демонстранты тянут вверх вешалки — символ протестов. Во времена тотального запрета абортов польки избавлялись от нежелательной беременности с помощью этого бытового предмета. После ужесточения законодательства многие опасаются, что "вешалки снова станут востребованы". Волнениями охвачена не только столица, но и Познань, Краков, Люблина, Гданьск. В церквях приостановили службы, стены католических соборов исписаны граффити с призывами сохранить женщинам право выбора. Священнослужители просят демонстрантов разойтись, что еще больше злит толпу. В адрес церкви звучат обвинения в поддержке властей и давлении на Конституционный суд, запретивший аборты. Парализована работа государственных органов. Депутаты от оппозиции прерывают заседания парламента и требуют не ужесточать и без того строгий закон. Во многих районах Варшавы закрыты школы, университеты, детские сады. Не работают некоторые продовольственные магазины и торговые центры. Сотрудники предприятий грозят общенациональной забастовкой, если запрет не отменят. Халяль и консерваторыПравящая консервативная коалиция во главе с партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского от комментариев воздерживается. Как и в случае с законом о защите прав животных, спровоцировавшим в сентябре акции протеста, власти рассчитывают на усталость людей от демонстраций. Хотя в начале осени ситуация была взрывоопаснее и чуть не привела к правительственному кризису.Предложенный Качиньским законопроект предусматривал запрет на забой скота и разведение пушных животных. Фермеры раскритиковали документ. Он грозил им банкротством, ведь Польша — крупнейший поставщик халяльного мяса на Ближний Восток. Против высказалась и входящая в правящую коалицию праворадикальная "Солидарная Польша". Лидер партии Збигнев Зебро заявил, что выйдет из союза с Качиньским, если тот не пересмотрит законопроект. Документ вернулся на доработку в парламент, а запрет на забой животных отложили. Правящая коалиция не распалась, но отношения между ее участниками испортились.После такого резонанса "Право и справедливость" обвинили в том, что благополучие зверей заботит политиков больше, чем жизнь и здоровье людей. И призвали запретить аборты, чтобы подтвердить приверженность консервативным ценностям. Под давлением партнеров Качиньский пошел на компромисс: его партия обратилась в Конституционный суд с просьбой пересмотреть абортное законодательство. Запрос при этом направили от всей правящей коалиции "Объединенные правые". Страна без абортовС приходом к власти правых в 2015 году Конституционный суд Польши попал под сильное давление. Учитывая, что большинство министров — из правящей коалиции, никто не сомневался, что Фемида будет на стороне консерваторов. Более того, "Право и справедливость" лоббировала назначение многих судей. Запрос удовлетворили 22 октября. Конституционный суд фактически запретил польским женщинам прерывать беременность. Право на аборты сохранилось лишь в двух случаях — после изнасилования или если беременность угрожает жизни женщины. Третье исключение — аборт при патологиях плода — отменили. Реакция общества не заставила себя ждать. Люди вышли на улицы. Оппозиционная либерально-консервативная партия "Гражданская платформа" напомнила: действующее с 1993 года законодательство и так достаточно жесткое, но к снижению числа абортов не привело. Решение польского Конституционного суда раскритиковал и Евросоюз. Консервативный тренд Варшавы много лет вызывает у Брюсселя раздражение. Еврокомиссары не раз грозили сократить дотации, если правящие партии не вернутся к либеральным ценностям. Но Качиньский, прослывший серым кардиналом польской политики, непоколебим. По его мнению, ценности ЕС размывают польскую идентичность. А консерватизм и клерикализм, наоборот, сплачивают нацию. Под угрозой расколаОфициально в Польше в прошлом году сделали 1100 абортов. Из них 1074 — из-за неизлечимой болезни плода. По неофициальным данным, ежегодно проводят около ста тысяч прерываний беременности. Для этого польки едут за границу. И хотя сейчас все происходит в основном под контролем врачей, риск для здоровья сохраняется. При этом запрет на аборты не улучшает демографию — рождаемость в Польше по-прежнему из самых низких в Европе. Немало случаев отказа от детей в роддомах. Опрошенные РИА Новости эксперты считают: ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. "Решение Конституционного суда не означает автоматического изменения закона. Сначала документ опубликуют. Потом начнется обсуждение в парламенте. Учитывая размах протестов, нет гарантий, что парламентарии быстро одобрят решение Фемиды", — рассуждает преподаватель Варшавского университета Михал Патрик Садловский. Эксперт напоминает: для обращения в суд Качиньский привлек партнеров по коалиции. То есть подстраховался и показал избирателям, что консервативные ценности поддерживает не только "Право и справедливость". "Если в правящей коалиции вновь возникнет угроза раскола, Качиньский ничем не рискует. Ядерный электорат "Права и справедливости" все равно проголосует за его партию. А вот нынешние партнеры с ультраправыми взглядами, выступающие за запрет абортов, могут потерять голоса. На их фоне даже Качиньский выглядит мягким консерватором. Это позволит ему перетянуть сторонников "Солидарной Польши", — полагает Садловский. Карт-бланш КачиньскогоСтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН полонист Дмитрий Офицеров-Бельский объясняет вспыхнувшие в Польше протесты не столько запретом на аборты, сколько усталостью общества от консерваторов во власти. "Партия Качиньского никогда не отличалась умением слушать и слышать оппонентов. Плюс к тому она получила карт-бланш на принятие непопулярных решений после переизбрания президентом Анджея Дуды, выходца из "Права и справедливости". Но напористость консерваторов все больше злит поляков. Митингуя, они требуют прямого диалога с правительством. Однако власть по-прежнему глуха к альтернативному мнению", — говорит эксперт.Впрочем, отказаться от консервативных ценностей поляки не готовы, несмотря не протесты. Офицеров-Бельский подчеркивает: религиозность всегда была отличительной чертой польского общества. В социалистический период католицизм помог сохранить национальную идентичность и традиции. Никуда не денется религия и сегодня. "У "Права и справедливости" накапливается антирейтинг. Но Качиньский хорошо чувствует общественные настроения и будет балансировать между консерватизмом и модерном. Полякам важно осознавать, что европейский мультикультурализм и стирание национальных ценностей их не коснется", — заключает полонист.Эксперты сошлись во мнении: пока в обществе есть запрос на консервативные взгляды и нет серьезной альтернативы Качиньскому, партия продолжит принимать непопулярные решения.
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збигнев зебро, анджей дуда, брюссель, евросоюз, ярослав качиньский, люблин, право и справедливость, варшава, познань, в мире

"Остановите женский ад". Почему поляки протестуют с вешалками в руках

08:00 30.10.2020 (обновлено: 08:11 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАкция против запрета абортов в Варшаве
Акция против запрета абортов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Протесты — вторую неделю подряд: поляки возмущены решением Конституционного суда запретить аборты. Власти пытаются навести порядок, но не идут на уступки. Ведь смягчение абортного законодательства — это отказ от консерватизма, главной идеологии правящей партии Ярослава Качиньского. Почему традиционные ценности для поляков значимее либеральных, разбиралось РИА Новости.

Вешалки — символ протестов

"Позор!", "Это война!", "Пора сделать аборт властям!" — выкрикивают демонстранты в центре Варшавы. В толпе не только женщины, но и мужчины. Встречаются пенсионеры и студенты. Люди несут транспаранты с антиправительственными лозунгами.
Движение транспорта заблокировано, но автомобилисты терпеливо ждут в пробках. Многие водители выражают солидарность с протестующими.
"Остановите женский ад!" — раздается в толпе.
"Долой абортный туризм!" — подхватывают только что примкнувшие к митингующим.
"Польша за аборты!" — скандирует площадь.
Демонстранты тянут вверх вешалки — символ протестов. Во времена тотального запрета абортов польки избавлялись от нежелательной беременности с помощью этого бытового предмета. После ужесточения законодательства многие опасаются, что "вешалки снова станут востребованы".
Волнениями охвачена не только столица, но и Познань, Краков, Люблина, Гданьск. В церквях приостановили службы, стены католических соборов исписаны граффити с призывами сохранить женщинам право выбора.
Священнослужители просят демонстрантов разойтись, что еще больше злит толпу. В адрес церкви звучат обвинения в поддержке властей и давлении на Конституционный суд, запретивший аборты.
Парализована работа государственных органов. Депутаты от оппозиции прерывают заседания парламента и требуют не ужесточать и без того строгий закон.
Во многих районах Варшавы закрыты школы, университеты, детские сады. Не работают некоторые продовольственные магазины и торговые центры. Сотрудники предприятий грозят общенациональной забастовкой, если запрет не отменят.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста, получившей название "черная суббота", против ужесточения законодательства об абортах в Польше
Участники акции протеста, получившей название черная суббота, против ужесточения законодательства об абортах в Польше - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники акции протеста, получившей название "черная суббота", против ужесточения законодательства об абортах в Польше

Халяль и консерваторы

Правящая консервативная коалиция во главе с партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского от комментариев воздерживается. Как и в случае с законом о защите прав животных, спровоцировавшим в сентябре акции протеста, власти рассчитывают на усталость людей от демонстраций. Хотя в начале осени ситуация была взрывоопаснее и чуть не привела к правительственному кризису.
Предложенный Качиньским законопроект предусматривал запрет на забой скота и разведение пушных животных. Фермеры раскритиковали документ. Он грозил им банкротством, ведь Польша — крупнейший поставщик халяльного мяса на Ближний Восток.
Против высказалась и входящая в правящую коалицию праворадикальная "Солидарная Польша". Лидер партии Збигнев Зебро заявил, что выйдет из союза с Качиньским, если тот не пересмотрит законопроект. Документ вернулся на доработку в парламент, а запрет на забой животных отложили. Правящая коалиция не распалась, но отношения между ее участниками испортились.
После такого резонанса "Право и справедливость" обвинили в том, что благополучие зверей заботит политиков больше, чем жизнь и здоровье людей. И призвали запретить аборты, чтобы подтвердить приверженность консервативным ценностям.
Под давлением партнеров Качиньский пошел на компромисс: его партия обратилась в Конституционный суд с просьбой пересмотреть абортное законодательство. Запрос при этом направили от всей правящей коалиции "Объединенные правые".
© AFP 2020 / Wojtek RadwanskiПредседатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский голосует на сессии парламента Польши в Варшаве
Председатель партии Право и справедливость Ярослав Качиньский голосует на сессии Парламента Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AFP 2020 / Wojtek Radwanski
Председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский голосует на сессии парламента Польши в Варшаве

Страна без абортов

С приходом к власти правых в 2015 году Конституционный суд Польши попал под сильное давление. Учитывая, что большинство министров — из правящей коалиции, никто не сомневался, что Фемида будет на стороне консерваторов. Более того, "Право и справедливость" лоббировала назначение многих судей.
Запрос удовлетворили 22 октября. Конституционный суд фактически запретил польским женщинам прерывать беременность. Право на аборты сохранилось лишь в двух случаях — после изнасилования или если беременность угрожает жизни женщины. Третье исключение — аборт при патологиях плода — отменили.
Реакция общества не заставила себя ждать. Люди вышли на улицы. Оппозиционная либерально-консервативная партия "Гражданская платформа" напомнила: действующее с 1993 года законодательство и так достаточно жесткое, но к снижению числа абортов не привело.
Решение польского Конституционного суда раскритиковал и Евросоюз. Консервативный тренд Варшавы много лет вызывает у Брюсселя раздражение. Еврокомиссары не раз грозили сократить дотации, если правящие партии не вернутся к либеральным ценностям.
Но Качиньский, прослывший серым кардиналом польской политики, непоколебим. По его мнению, ценности ЕС размывают польскую идентичность. А консерватизм и клерикализм, наоборот, сплачивают нацию.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАкция против запрета абортов в Варшаве
Акция против запрета абортов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Акция против запрета абортов в Варшаве

Под угрозой раскола

Официально в Польше в прошлом году сделали 1100 абортов. Из них 1074 — из-за неизлечимой болезни плода. По неофициальным данным, ежегодно проводят около ста тысяч прерываний беременности. Для этого польки едут за границу. И хотя сейчас все происходит в основном под контролем врачей, риск для здоровья сохраняется. При этом запрет на аборты не улучшает демографию — рождаемость в Польше по-прежнему из самых низких в Европе. Немало случаев отказа от детей в роддомах.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают: ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд.
"Решение Конституционного суда не означает автоматического изменения закона. Сначала документ опубликуют. Потом начнется обсуждение в парламенте. Учитывая размах протестов, нет гарантий, что парламентарии быстро одобрят решение Фемиды", — рассуждает преподаватель Варшавского университета Михал Патрик Садловский.
Эксперт напоминает: для обращения в суд Качиньский привлек партнеров по коалиции. То есть подстраховался и показал избирателям, что консервативные ценности поддерживает не только "Право и справедливость".
"Если в правящей коалиции вновь возникнет угроза раскола, Качиньский ничем не рискует. Ядерный электорат "Права и справедливости" все равно проголосует за его партию. А вот нынешние партнеры с ультраправыми взглядами, выступающие за запрет абортов, могут потерять голоса. На их фоне даже Качиньский выглядит мягким консерватором. Это позволит ему перетянуть сторонников "Солидарной Польши", — полагает Садловский.
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛидер партии "Солидарная Польша" Збигнев Зебро
Лидер партии Солидарная Польша Збигнев Зебро - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Лидер партии "Солидарная Польша" Збигнев Зебро

Карт-бланш Качиньского

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН полонист Дмитрий Офицеров-Бельский объясняет вспыхнувшие в Польше протесты не столько запретом на аборты, сколько усталостью общества от консерваторов во власти.
"Партия Качиньского никогда не отличалась умением слушать и слышать оппонентов. Плюс к тому она получила карт-бланш на принятие непопулярных решений после переизбрания президентом Анджея Дуды, выходца из "Права и справедливости". Но напористость консерваторов все больше злит поляков. Митингуя, они требуют прямого диалога с правительством. Однако власть по-прежнему глуха к альтернативному мнению", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста, получившей название "черная суббота", против ужесточения законодательства об абортах в Польше
Участники акции протеста, получившей название черная суббота, против ужесточения законодательства об абортах в Польше - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники акции протеста, получившей название "черная суббота", против ужесточения законодательства об абортах в Польше
Впрочем, отказаться от консервативных ценностей поляки не готовы, несмотря не протесты. Офицеров-Бельский подчеркивает: религиозность всегда была отличительной чертой польского общества. В социалистический период католицизм помог сохранить национальную идентичность и традиции. Никуда не денется религия и сегодня.
"У "Права и справедливости" накапливается антирейтинг. Но Качиньский хорошо чувствует общественные настроения и будет балансировать между консерватизмом и модерном. Полякам важно осознавать, что европейский мультикультурализм и стирание национальных ценностей их не коснется", — заключает полонист.
Эксперты сошлись во мнении: пока в обществе есть запрос на консервативные взгляды и нет серьезной альтернативы Качиньскому, партия продолжит принимать непопулярные решения.
 
Збигнев ЗеброАнджей ДудаБрюссельЕвросоюзЯрослав КачиньскийЛюблинПраво и справедливостьВаршаваПознаньВ мире
 
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