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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201029/zdorove-1582078406.html
Песков напомнил о личной ответственности каждого за свое здоровье
Песков напомнил о личной ответственности каждого за свое здоровье
Система здравоохранения сейчас испытывает максимальную нагрузку, возникает повышенная потребность в медицинском персонале и лекарствах, поэтому каждому стоит... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:39
2020-10-29T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Система здравоохранения сейчас испытывает максимальную нагрузку, возникает повышенная потребность в медицинском персонале и лекарствах, поэтому каждому стоит помнить о личной ответственности за себя и здоровье окружающих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Все службы, по словам пресс-секретаря президента, работают фактически в круглосуточном режиме, "по-другому с этим справиться нельзя"."Ну и, конечно, лишний раз, пользуясь случаем, хочется сказать, что такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчеркивает, наверное, ответственность каждого из нас за свое собственное здоровье и за здоровье окружающих. А чтобы эту ответственность проявить, нужно просто следовать тем рекомендациям, которые дают наши врачи", - добавил Песков.На вопрос о том, когда ждать победы над коронавирусом в этот раз, пресс-секретарь президента отвечать не стал: "Не считаю вопрос уместным, речь идет о борьбе с коронавирусом, доселе неизвестным, с коронавирусом, который мир узнал чуть меньше года назад, но по-прежнему о котором очень много всего непонятного".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582019332.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков напомнил о личной ответственности каждого за свое здоровье

13:39 29.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Система здравоохранения сейчас испытывает максимальную нагрузку, возникает повышенная потребность в медицинском персонале и лекарствах, поэтому каждому стоит помнить о личной ответственности за себя и здоровье окружающих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что когда идет повышенная, даже можно сказать максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы, что называется. В данном случае у нас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения. То есть вы сами видите... как вчера говорилось, у нас свыше 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов, то есть это фактически критическая черта. Здесь повышенная потребность возникает в медицинском персонале, во врачах, повышенная потребность в лекарствах и так далее, и тому подобное. Естественно, это все создает очень большие трудности", - сообщил Песков.

Все службы, по словам пресс-секретаря президента, работают фактически в круглосуточном режиме, "по-другому с этим справиться нельзя".
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"Ну и, конечно, лишний раз, пользуясь случаем, хочется сказать, что такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчеркивает, наверное, ответственность каждого из нас за свое собственное здоровье и за здоровье окружающих. А чтобы эту ответственность проявить, нужно просто следовать тем рекомендациям, которые дают наши врачи", - добавил Песков.
На вопрос о том, когда ждать победы над коронавирусом в этот раз, пресс-секретарь президента отвечать не стал: "Не считаю вопрос уместным, речь идет о борьбе с коронавирусом, доселе неизвестным, с коронавирусом, который мир узнал чуть меньше года назад, но по-прежнему о котором очень много всего непонятного".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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