https://ria.ru/20201029/zdorove-1582078406.html

Песков напомнил о личной ответственности каждого за свое здоровье

Песков напомнил о личной ответственности каждого за свое здоровье

Система здравоохранения сейчас испытывает максимальную нагрузку, возникает повышенная потребность в медицинском персонале и лекарствах, поэтому каждому стоит... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T13:39

2020-10-29T13:39

2020-10-29T13:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Система здравоохранения сейчас испытывает максимальную нагрузку, возникает повышенная потребность в медицинском персонале и лекарствах, поэтому каждому стоит помнить о личной ответственности за себя и здоровье окружающих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Все службы, по словам пресс-секретаря президента, работают фактически в круглосуточном режиме, "по-другому с этим справиться нельзя"."Ну и, конечно, лишний раз, пользуясь случаем, хочется сказать, что такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчеркивает, наверное, ответственность каждого из нас за свое собственное здоровье и за здоровье окружающих. А чтобы эту ответственность проявить, нужно просто следовать тем рекомендациям, которые дают наши врачи", - добавил Песков.На вопрос о том, когда ждать победы над коронавирусом в этот раз, пресс-секретарь президента отвечать не стал: "Не считаю вопрос уместным, речь идет о борьбе с коронавирусом, доселе неизвестным, с коронавирусом, который мир узнал чуть меньше года назад, но по-прежнему о котором очень много всего непонятного".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582019332.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество