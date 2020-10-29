https://ria.ru/20201029/zdorove-1582078406.html
Песков напомнил о личной ответственности каждого за свое здоровье
Песков напомнил о личной ответственности каждого за свое здоровье
Система здравоохранения сейчас испытывает максимальную нагрузку, возникает повышенная потребность в медицинском персонале и лекарствах, поэтому каждому стоит... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T13:39
2020-10-29T13:39
2020-10-29T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_0:0:2657:1495_1400x0_80_0_0_0e516d45f7f69d6ed7d1bd448d454970.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Система здравоохранения сейчас испытывает максимальную нагрузку, возникает повышенная потребность в медицинском персонале и лекарствах, поэтому каждому стоит помнить о личной ответственности за себя и здоровье окружающих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Все службы, по словам пресс-секретаря президента, работают фактически в круглосуточном режиме, "по-другому с этим справиться нельзя"."Ну и, конечно, лишний раз, пользуясь случаем, хочется сказать, что такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчеркивает, наверное, ответственность каждого из нас за свое собственное здоровье и за здоровье окружающих. А чтобы эту ответственность проявить, нужно просто следовать тем рекомендациям, которые дают наши врачи", - добавил Песков.На вопрос о том, когда ждать победы над коронавирусом в этот раз, пресс-секретарь президента отвечать не стал: "Не считаю вопрос уместным, речь идет о борьбе с коронавирусом, доселе неизвестным, с коронавирусом, который мир узнал чуть меньше года назад, но по-прежнему о котором очень много всего непонятного".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582019332.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_59:0:2449:1793_1400x0_80_0_0_b4ca2586ef84d31a38268eb1e4992be5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Система здравоохранения сейчас испытывает максимальную нагрузку, возникает повышенная потребность в медицинском персонале и лекарствах, поэтому каждому стоит помнить о личной ответственности за себя и здоровье окружающих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Вы знаете, что когда идет повышенная, даже можно сказать максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы, что называется. В данном случае у нас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения. То есть вы сами видите... как вчера говорилось, у нас свыше 90% заполняемость койко-мест в ряде регионов, то есть это фактически критическая черта. Здесь повышенная потребность возникает в медицинском персонале, во врачах, повышенная потребность в лекарствах и так далее, и тому подобное. Естественно, это все создает очень большие трудности", - сообщил Песков.
Все службы, по словам пресс-секретаря президента, работают фактически в круглосуточном режиме, "по-другому с этим справиться нельзя".
"Ну и, конечно, лишний раз, пользуясь случаем, хочется сказать, что такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчеркивает, наверное, ответственность каждого из нас за свое собственное здоровье и за здоровье окружающих. А чтобы эту ответственность проявить, нужно просто следовать тем рекомендациям, которые дают наши врачи", - добавил Песков.
На вопрос о том, когда ждать победы над коронавирусом в этот раз, пресс-секретарь президента отвечать не стал: "Не считаю вопрос уместным, речь идет о борьбе с коронавирусом, доселе неизвестным, с коронавирусом, который мир узнал чуть меньше года назад, но по-прежнему о котором очень много всего непонятного".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.